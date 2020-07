Brondes asumió como jefe de la Defensa Pública en Madryn

El Defensor General de la provincia del Chubut, Sebastián Daroca, le tomó juramento como Defensor Jefe de la Circunscripción de Puerto Madryn a Lucio Brondes en reemplazo de Gladys del Balzo quien luego de una extensa trayectoria se acogió al beneficio jubilatorio.

La ceremonia por la declaración de pandemia por Covid-19 tuvo que llevarse a cabo mediante la plataforma virtual Cisco Webex.

El nuevo Defensor Jefe de Puerto Madryn Lucio Brondes, ya venía desarrollando funciones en la Defensoría Pública de dicha ciudad. Es reconocido por su formación académica y su credibilidad técnica demostrada a lo largo de su carrera judicial. Su capacidad de articulación ínter-institucional y las condiciones de personalidad lo hacen idóneo para desarrollar dicho cargo.

Por su parte, el Defensor General Sebastián Daroca realizó un reconocimiento a jefa saliente, Gladys del Balzo. Destacó no sólo la capacidad técnica e intelectual de la ex jefa, sino también su “condición humana”.

En cuanto a Brondes, Daroca indicó que como bien le transmitió telefónicamente “cuenta con todo el apoyo de la Defensa Pública” y agregó que “contás con todas las características necesarias para este nuevo lugar que te toca ocupar”. “Tenés toda nuestra confianza” sentenció.

En cuanto a la jefa saliente, Gladys Del Balzo, señaló que “se nos va un gran valor. Una persona que ha dejado una huella más que importante en la Defensa”. “Sabemos que siempre vas a estar para darnos una mano. Queremos que descanses pero que no te vayas tan lejos” reflexionó Daroca.

Por su parte y luego de tomar juramento en la particular ceremonia, Brondes agradeció a todos los que “se conectaron” para compartir el momento junto a él y agradeció el nombramiento en dicho cargo al cual señaló como “un verdadero honor”.

Sobre quien la precedió en el cargo, Brondes reconoció: “Gladys del Balzo es una persona con la que yo me formé desde que ingresé a la Defensa Pública”. “Di mis primeros pasos junto a ella por eso es un honor para mi poder sucederle”, admitió el Defensor Jefe.

Los Jefes de las distintas Circunscripciones del Ministerio de la Defensa Pública realizaron un particular reconocimiento a Gladys Del Balso por su trayectoria dentro de la Justicia, firmando una salutación en forma conjunta.

La carrera de Del Balzo dentro del Poder Judicial comenzó en el año 1989 como Prosecretaria Letrada del Superior Tribunal de Justicia. Continuó con una ascendente carrera hasta ser nombrada secretaria del Juzgado Laboral de Trelew. En 1996 fue designada por el Consejo de la Magistratura, como Defensora General titular de la Defensoría General N° 5 de Puerto Madryn. Años más tarde se desempeñó como Defensora de Cámara para la Excelentísima Cámara Criminal de la Circunscripción Judicial de esa ciudad, cargo para el que juró en el 2004, permaneciendo en el desempeño del mismo y asumiendo la función de Defensora Jefa hasta la fecha.