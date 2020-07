Biss dio marcha atrás con la venta de tierras en Playa Unión

El intendente de Rawson, Damián Biss, anunció que con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad “decidimos no avanzar en el proceso de venta del macizo” de Playa Unión.

Biss, en conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro Cultural «José Hernández», cargó contra la oposición por “poner en tela de juicio un proceso administrativo correcto y apegado a las normas vigentes”. Dijo que “es la misma metodología utilizada en reiteradas oportunidades en la historia política de nuestra ciudad, que tanto daño nos causó, y no nos permitió progresar como ciudad. Vuelven los famosos palos en las ruedas, la mano negra en la política rawsense, destructiva”.

Desde el Cine Teatro, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Mauro Martínez Holley, miembros del gabinete y concejales, el intendente afirmó que la iniciativa se tomó bajo la firme premisa de “no permitir que se ponga un manto de sospecha sobre esta administración”, porque “nosotros vinimos a hacer política de una manera distinta, de cara a la gente y con la responsabilidad de dar claridad en cada decisión que tomamos”.

La decisión de no concretar la venta del macizo “no implica la culminación de la investigación en curso. Además, nos vamos a ocupar de que quienes irresponsablemente intentaron manchar el buen nombre y honor de vecinos reconocidos de nuestra comunidad, presenten pruebas de todo, y hasta la fecha eso no ocurrió. Son sólo dichos livianos e irresponsables”.

El intendente se puso a disposición de la justicia de manera espontánea “y aportamos también más expedientes de otras operaciones similares. Nos parece una buena oportunidad para que revisen todas las operaciones que se realizaron con tierras fiscales en los últimos años. Si a la oposición le pareció perjudicial para el patrimonio municipal, deberán explicar por qué no tuvieron el mismo análisis con operaciones similares impulsadas por ellos mismos”.

Responsables

“El objetivo de la concreción de esta operación, es ni más ni menos que generar recursos que aceleren la recuperación de la ciudad y nos obliga a buscar alternativas menos conflictivas políticamente”, puntualizó el jefe comunal capitalino.

Ante el escenario económico adverso y la imposibilidad del ingreso de los fondos de la venta para la conformación de un Fondo Anticíclico, “quiero hacer absolutamente responsables a los concejales de la oposición que difamaron dicha posibilidad de concretarlo y dar previsibilidad al cobro de los salarios de los trabajadores y de lo que pueda suceder económicamente en este segundo semestre que, sin dudas, será muy difícil para todos. Quiero hacerlos responsables también, no sólo del desastre que nos dejaron, sino de atentar ante la posibilidad de reconstruir la ciudad más rápido, adquirir maquinaria que nos permita mejorar la infraestructura, equipamiento, e indumentaria para que los empleados municipales puedan trabajar en mejores condiciones”.

Reconstrucción de la ciudad

El intendente capitalino señaló que “a quienes ponen palos en la rueda les digo que no lo van a lograr, no nos detendremos en discusiones estériles y sin sentido. Vamos para adelante inteligentemente y con hechos concretos. Rawson no merece sumergirse en discusiones banales que nada ayudan a salir de esta difícil coyuntura, nos vamos a concentrar en reconstruir lo que ellos mismos destruyeron”.

Transcurridos 7 meses de gestión municipal, “estamos ordenando el desastre que nos dejaron. Casi 180 millones de pesos pagamos en sueldos atrasados, proveedores, y garantizamos la puesta en marcha de los servicios esenciales. Los responsables de la gestión más nefasta de la historia política de la ciudad dejaron un desastre de juicios y voy a citar solamente algunos de los tantos que están en curso: reclamos por más de 30 millones de la empresa de transporte, más de 30 millones de deuda con el GIRSU, más de 200 millones de reclamos por obras realizadas y no pagadas, juicios cruzados con la Cooperativa Eléctrica por más de 300 millones, reclamos por deuda de la construcción del puente de El Elsa por más de 300 millones, entre otras”.