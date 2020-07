Barcelona sostiene sus expectativas de sumar a Lautaro Martínez

Mientras se espera definiciones con respecto a la continuidad o no de Lionel Messi, el Barcelona de España sigue mostrándose activo en el mercado de pases en contexto de pandemia y acelera su interés por Lautaro Martínez.

El joven delantero bahiense, es pretendido por el equipo culé, que comenzaría a negociar por su incorporación con el club hoy en día dueño de su pase, Inter de Milán. Por € 90 millones se concretaría la operación.

¿Será compañero de Messi?

El Inter de Milán, es hoy en día el club dueño del pase del delantero argentino Lautaro Martínez, joven ex Racing de Avellaneda y una de las grandes realidades de la Selección Argentina que se avecina.

Los neroazzurri, estarían dispuestos a negociar con el Barcelona de España por una cifra menor a la cláusula de € 111 millones, que ahora sería de € 90 millones.

El atacante, viene alternando la titularidad en la Serie A de Italia, en un certamen que se reanudó luego de pasar a etapa más crítica de la pandemia COVID- 19 en aquel país y que, sin dudas, afectó y mantienen en vilo a los protagonistas en este convulsionado mercado de pases.

El Barcelona se mostró muy interesado en el delantero bahiense ex Liniers, pero la institución neroazzurri no quiso ceder en las negociaciones y sostuvo que el valor del jugador es la cláusula de salida. Sin embargo ahora las cosas parecen tener un cambio, ya que según indica el Diario Corriere della Sera, los italianos podrían cerrar la negociación en € 90 millones.

El valor sigue siendo elevado para los tiempos de COVID pero la mirada de los catalanes es más simpática; aunque no dejan de estar atentos a lo que será la renovación o no de Lionel Messi en su contrato.

A la vez, se ofrecería al Inter dinero y un jugador como parte del pase, entre los cuales podrían estar Semedo, Arturo Vidal, Junior Firpo o Iván Rakitic.

Mientras, Lío sigue rompiendo récords

Lionel Messi, entre que evalúa su continuidad o no en el Barcelona, a la vez es la esperanza del equipo blaugrana de seguir en la pelea por el título en la Liga de España, tras lograr la victoria ante el Valladolid y que los mantiene cerca del líder, Real Madrid.

A la par, el N°10 de la Selección Argentina rompe sus propios récords, al llegar a las 21 asistencias en una misma Temporada, tras el pase gol al chileno Arturo Vidal. Su récord, era de 20 asistencias logrado en el torneo 2014 / 2015.

Además, igualó un récord de Thierry Henry.

Tanto Messi como el ahora entrenador francés “Tití” Henry, son los únicos con al menos 20 goles y 20 asistencias en una misma temporada en el siglo XXI: “La Pulga” lleva 22 goles en 31 partidos disputados y se encamina a ser el ´Pichichi´ (goleador) del campeonato.