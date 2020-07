Banco del Chubut suspende débitos de tarjeta de crédito y ofrece refinanciación

Con motivo de la difícil situación financiera y económica que transcurre a partir de la pandemia por COVID 19, el Banco del Chubut suspendió los débitos automáticos de las tarjetas de crédito hasta el vencimiento de cada una de ellas, e incorporó beneficios en la línea de refinanciación de saldos impagos.

De esta manera, el pago de las tarjetas mediante débito automático se aplicará en la noche del 13 de julio para las tarjetas Visa y Mastercard y en la noche del 15 de julio para Patagonia 365.

No obstante, aquellos que deseen abonar sus resúmenes antes de esa fecha podrán hacerlo a través de cajeros automáticos o mediante homebanking en la página www.bancochubut.com.ar. Quienes no tengan aún adherido el pago por esta vía pueden hacerlo ingresando a las opciones “agenda de pagos”, seleccionando la tarjeta de crédito a adherir e ingresando como código link los 16 números del plástico.

La suspensión de los débitos tiene como objetivo permitir a aquellos clientes que necesiten refinanciar sus saldos, que lo hagan de una forma ordenada.

Simultáneamente, se pone a disposición de aquellos clientes del Banco que quieran refinanciar sus saldos de deudas de Tarjetas de Crédito, una línea por hasta 600 mil pesos que cuenta con tres meses de gracia.

Esta alternativa está destinada a aquellas personas que registren saldos impagos al 29 de junio y que no tengan acciones judiciales iniciadas.

La línea contempla un plazo de hasta 18 meses para su devolución y 3 meses de gracia para realizar el primer pago. El costo financiero será de TNA del 35% y no tendrá costo de otorgamiento.