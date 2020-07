Awstin reconoce que el Gobierno no puede enfrentar el conflicto pesquero

El secretario de Pesca de Chubut, Adrián Awstin reconoció este lunes que el Gobierno Provincial no tiene la autoridad para enfrentar el conflicto pesquero que mantiene bloqueado el ingreso de 500 toneladas de langostino a las plantas pesqueras de Puerto Madryn, producto del conflicto entre el SOMU y la CAPIP.

Awstin aseguró que esta mañana el gobernador Mariano Arcioni se comunicó con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni para que tome intervención en la situación, dijo en declaraciones radiales a Cadena Total, al tiempo que afirmó que en los últimos días ha mantenido diálogo con los sectores involucrados pidiendo que lleguen a un punto de acuerdo, sin embargo no pudo responder porque no hubo intervención de las fuerzas de seguridad en el lugar donde se está el bloqueo.

El Secretario de Pesca intentó explicar que cómo el conflicto pesquero está atado a una medida de fuerza de alcance nacional, el Gobierno del Chubut “no tiene las herramientas para resolver el conflicto”, dijo e insistió que su única intervención en el asunto es la de mediar entre las partes para fomentar el diálogo.

Si bien el funcionario insistió en afirmar que han estado en contacto tanto con el SOMU como con los empresarios, no explicó porque desde el Ejecutivo Provincial no hubo presencia efectiva en el lugar del conflicto.