Arcioni sobrevoló la zona donde vecinos voluntarios asisten a pobladores aislados

El temporal de nieve que azota el noroeste del Chubut, movilizó todos los medios disponibles en la zona, con una activa presencia de la Gendarmería Nacional y una rápida reacción de vecinos solidarios, además del personal de Defensa Civil que con escasos recursos se sumó a la tarea. Arcioni realizó un costoso viaje hasta la zona afectada por el temporal de nieve, para hacer un anuncio.

Este martes, tras siete días desde que comenzó la labor de rescate de pobladores aislados por la nieve, el gobernador Mariano Arcioni realizó un sobrevuelo por la zona de desastre a bordo de un helicóptero del Ejército, y propició la ocasión para dialogar con la prensa en la ciudad de Esquel donde anunció que declarará la Emergencia en la zona, y de ese modo disponer de fondos para asistir a los afectados por el temporal.

Sin embargo, hubo un encendido reclamo de los vecinos que desde el primer día están acompañando a los damnificados, colaborando con la Gendarmería Nacional que ha realizado las primeras acciones de rescate vía terrestre. Denuncian maltrato por parte de las autoridades de Defensa Civil de la Provincia, por tomar la iniciativa de ir hasta la zona a llevar donaciones, y reclaman “cuando llegamos no había nadie del Gobierno”.

Ausencia y maltrato

Guillermo Iturburu es un vecino solidario que asistió a pobladores aislados durante el fin de semana, y en diálogo con El Diario indicó que “nosotros fuimos con siete camionetas a llevar donaciones que se habían juntado. Llevamos todas las donaciones a Cushamen el día sábado y el domingo a las 6 de la mañana partimos”.

“Después de dejar las donaciones pusimos nuestras camionetas a disposición del Municipio para ver si necesitaban ingresar a zonas que estaban complicadas por la nieve. Nosotros coordinamos y fuimos con un enfermero y un guía a ver a ciertas familias”, relató.

Iturburu enfatizó que luego de finalizar el recorrido total, manejando durante más de 13 horas y cubriendo unos 200 kilómetros, regresaron al pueblo a buscar combustible porque algunos vehículos se quedaron sin nafta por la cantidad de nieve que había y el esfuerzo que tuvieron que hacer las camionetas.

Sobre la reacción que visualizaron por parte de los representantes de la administración de Mariano Arcioni, remarcó que “cuando llegamos no había nadie del Gobierno. El director de Defensa Civil no estaba, había gente de Defensa Civil de Esquel, que estaban de paro pero lo levantaron para ponerse a disposición. Sí había gente de Gendarmería”.

“Cuando volvemos el señor (José) Mazzei (director de Defensa Civil) nos trató con desagrado por lo que habíamos hecho, porque él había coordinado supuestamente para que nosotros fuéramos hasta el Municipio a dejar las cosas y no teníamos la autorización de él para hacer ningún trayecto ni ir a ningún pueblo”, apuntó.

En ese sentido, Iturburu remarcó “el señor Mazzei, molesto, dio su punto de vista y yo tuve un cruce de palabras con él porque ellos tendrían que haber estado ante en el lugar. Si ellos hubieran estado antes nos hubiesen coordinado, o directamente no nos hubiesen dejado pasar. Nosotros no generamos ningún tipo de inconveniente porque nadie nos tuvo que venir a rescatar, ni rompimos ninguna camioneta, ni tuvimos ningún altercado”.