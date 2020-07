Anunciaron la creación de la Unidad Antinarcóticos de Chubut

El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, presentó el “Informe Delictual Chubut 2020”, acompañado por el gobernador, Mariano Arcioni. Dieron a conocer el mapa delictual de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel, el mapa de aprehendidos por edad y sectores, como así también los corredores delictivos y allanamientos realizados.

En ese marco, el mandatario provincial destacó la labor de la Fuerza de seguridad y anunció la creación de la Unidad Antinarcóticos.

Massoni expresó que “el Gobernador creó el Ministerio de Seguridad con el convencimiento que la seguridad es uno de los pilares básicos que sostiene al Estado y debe dar garantía de paz a cada ciudadano. Analizando el delito y cómo lo vamos a combatir, nos instruyó a modernizarnos, por eso creamos la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, que nos permite adelantarnos al pensamiento del delincuente. Analizar la forma de pensar, el blanco, nos da toda la información de que no ocurra el hecho y si pasa se pueda desentrañar y llevar a los estrados judiciales”.

Narcomenudeo

“Uno de los delitos que más nos preocupa es el narcomenudeo, por eso se creó una Subsecretaría contra Delitos económicos y financieros. Delincuentes conocidos, viven de la delincuencia, tienen bienes, chacras, autos, se desenvuelven como grandes magnates y a esas personas tenemos instrucciones de atacarlos por todos lados”, detalló el funcionario provincial.

Agregó que “lo más violento y peligroso es el narcomenudeo, el que pelea territorio, que intoxica, tenemos los famosos ajustes de cuenta, tenemos mucha muerte para lo que es Chubut, porque tener un muerto por ajuste de cuenta es mucho para la provincia, para la política que el Gobernador quiere llevar a todos los ciudadanos”.

“La pelea contra la droga es un delito de competencia federal, las fuerzas federales deberían ser las que se encarguen al combate al mismo pero en Chubut, el 98% de las cusas de droga las lleva la Policía del Chubut. En la gran mayoría de los allanamientos nos encontramos que por un delito de hurto hay presencia de estupefacientes, por robo agravado hay presencia, siempre hay presencia de estupefacientes, el punto en común es la droga”, enfatizó Massoni.

Asimismo, mencionó que “se transforma en un círculo que gira sobre lo que es la droga, por eso capacitaremos a los efectivos policiales para que combata un delito con características propias. Los delincuentes de delitos comunes han pasado a narcomenudeo”.

Nueva estructura

En ese marco, el Gobernador anunció que “hoy mismo firmaré la creación de la Unidad Antinarcóticos. Se elaboró con un plan detallado para saber qué y cómo se va a combatir el delito. Durante mucho tiempo el tema seguridad se utilizó para cuestiones de campaña, quedaba sólo en lo discursivo, para tapar noticias políticas, pero nunca se trabajó como se tenía que trabajar”.

“No se puede esperar cambios haciendo exactamente lo mismo y tampoco si no tenemos una cúpula capacitada, honesta, decente, comprometida como la que tenemos. Por eso todo el acompañamiento lo tendrán por parte del Ejecutivo y todas las herramientas legales que podamos las presentaremos en la Legislatura”, indicó el primer mandatario provincial.

Asimismo, Arcioni señaló que “en tiempos de pandemia, siempre se reconoce al personal de la salud, pero a pocos escuché reconocer a la Fuerza policial. Todos tenemos obligaciones y responsabilidades más cuando somos servidores públicos y no los he escuchado quejarse por tener frío, estar a la vera de una ruta a la madrugada, por eso mi agradecimiento y destaco el trabajo de cada integrante de la Policía del Chubut”.

Delitos

Massoni expuso su preocupación ante “la comisión delictual realizada por menores. Han naturalizado la comisión delictual ya que vieron al abuelo, al padre, al hermano levantarse por la mañana y cometer ilícitos, cuando les toca a ellos lo toman como algo natural”.

A modo de ejemplo, mencionó el prontuario de delincuentes con diversas casos que van desde hurtos, tentativas de hurtos, robos simples, con armas de fuego y armas blancas, llegando a un promedio de 15 casos por persona, quienes actualmente gozan de libertad.

Denuncias

En cuando al sistema de denuncias, “hay lugares donde el delito no figura. Por instrucción del Gobernador estamos trabajando en la modificación del sistema de denuncias. La denuncia hoy en día es algo que el ciudadano no la quiere hacer, considera que no sirve para nada porque no ve resultados y en este sentido hay que hacer la cuestión más ágil”.

Por eso “tendremos el número de denuncias el cual está habilitado para llamadas, mensajes y whatsapp que es el 280-4321272. Las denuncias son totalmente anónimas, pero esto nos permitirá ver la realidad y poder intervenir e interceder y ser más eficientes”.

“Estamos trabajando para realizar las denuncias de manera virtual, a través de la página web, que haya una identificación de la persona pero que esto sea ágil. Las estadísticas nos dicen que sólo el 50% de los hechos se denuncian. Los vecinos se acercan y me cuentan las amenazas que reciben. Hay bandas que se han fortalecido a través del miedo que generan en el ciudadano. Si tiene que haber alguien con miedo es el delincuente”.

Trelew con “bandas consolidadas”

El Ministro de Seguridad planteó que “la instrucción que tenemos del Gobernador es que le demos protección a los barrios más desprotegidos y que tengamos una presencia policial que nunca antes se había dado. En Esquel en dos barrios particulares, Ceferino y Badén; en Puerto Madryn se empieza a correr hacia la zona oeste, las 630, Pujol. En base a mayor presencia policial el vecino se anima a denunciar”.

“En el caso de Trelew, es la ciudad más caliente en cuanto a lo delictual. Tenemos bandas consolidadas, delincuentes muy antiguos, no son personas con necesidad, son personas que se dedican a delinquir, realizan análisis de inteligencia y acechan al vecino. En el caso de Comodoro Rivadavia, el delito se concentra en la zona céntrica”, añadió Massoni.