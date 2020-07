Allanaron el Ministerio y encontraron a Torres Otarola revisando documentación

El fiscal General Omar Rodríguez encabezó una serie de allanamientos realizados, este miércoles, en el marco de la denominada causa “ñoquis calientes”, que involucra a la ex ministro Cecilia “Chechu” Torres Otarola, sospechada de manejos irregulares y presuntos actos de corrupción.

Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios ubicados en Playa Unión, Rawson y también en Trelew y en oficinas administrativas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde para sorpresa de la policía y los fiscales se encontraba presente la ex funcionaria, a pesar de haber sido echada de su cargo desde los primeros días de este mes; le secuestraron el teléfono celular y se practicó una requisa en la camioneta de uso oficial que tenía a su cargo.

“Torres Otarola estaba en el lugar como si fuera un día normal de trabajo, pero no entorpeció con la investigación”, reveló el fiscal Rodríguez.

En declaraciones a Azulmedia2020 el funcionario judicial indicó que “la ruta del dinero la tenemos acreditada”, anticipando que solicitará la apertura formal de investigación contra Torres Otarola.

Asimismo, dijo que la exministra de Mariano Arcioni realizaba el “mismo modus operandi que cuando era diputada provincial”, respecto a que se quedaba con parte del sueldo de los empleados a los que contrataba, a excepción de quienes “eran parte de su riñón político, a quienes a modo de gratificación les dejaba cobrar todo el sueldo”, contó Rodríguez.

Respecto a los allanamientos expresó “Buscábamos todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación entre las personas que están sospechadas, teléfonos, y documentación relacionadas a diferentes cuentas bancarias”.

Presunta corrupción

“El núcleo de la investigación tiene que ver con personas que hacían creer al Estado que prestaban un servicio y no lo hacían” agregó Rodríguez.

Por su parte, el fiscal hizo mención a un caso en particular en relación a este fraude a la administración pública. “La ex ministro Torres Otarola hizo ingresar a su niñera haciendo creer que prestaba un servicio para el Estado y en realidad no lo hacía, solo estaba a cargo de los hijos de ella, esta persona cobraba un sueldo elevado, y esta persona no cumplía ningún tipo de función acorde a lo que se la había contratado”, describió sobre los alcances de la investigación.

Asimismo, comentó “Torres Otarola les pedía a sus asesores la mitad de su sueldo y lo depositaba en la cuenta de su niñera y la niñera le hacia las transferencias a la ex ministro a diferentes cuentas, esto está confirmado”.

Entre masajes y extorsión

La causa comenzó con una denuncia radicada en Esquel por un ex asesor y ex funcionario del Ministerio de Familia, Martín Sandoval, quien acusó a la por entonces Ministra de extorsionarlo a través de una masajista.

A partir de ello, la causa se trasladó a Rawson, a la Unidad Anticorrupción donde se comenzó a reunir información respecto a la presunta contratación irregular de personas como asesores durante el mandato como legisladora, a quienes se les “retenían” parte de los ingresos.

Además, Sandoval dio cuenta de una presunta maniobra de malversación de fondos por haber nombrado, presuntamente, a más de 20 personas en la función pública que no cumplirían contraprestaciones en dicho Ministerio.