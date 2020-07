Alberto Fernández se refirió respecto al regreso del fútbol

Mientras se espera por la confirmación de la reunión o no entre Claudio Tapia presidente de la Asociación del Fútbol Argentino con el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García, el primer mandatario Alberto Fernández habló nuevamente al respecto del regreso de la práctica del deporte más popular.

“Tenemos que ser muy cuidadosos” dijo el mandamás, en dialogo con el programa de Reinaldo Sietecase en Radio Con Vos.

El presidente prefiere la cautela al hablar de la vuelta del fútbol

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló con el programa de Reinaldo Sietecase, en «Radio Con Vos», donde fue consultado, entre otras cosas, por el regreso de la práctica del futbol.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, el mandatario recordó la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo al decir que «Hay que ver los números. Hace un tiempo atrás, lo invité a charlar a Gallardo, tengo un enorme respeto por él. Me resulta muy honorable con una cabeza distinta en el fútbol. Le pregunté porque River tan tempranamente cuestiono el tema del fútbol, porque, finalmente, el fútbol, si no hay público, estamos hablando de 22 personas que jugar al aire libre en un campo de 10 mil metros cuadrados, ¿cuál es el riesgo?», contó el presidente.

El DT de River le respondió y le mostró la dimensión real del problema: «Me contestó: ‘vos pensás que los clubes son toda gente pudiente y cada jugador vive en Puerto Madero, en el plantel de River, en su mayoría, son chicos muy jóvenes, que viven con sus padres y que si se llegan a contagiar, pueden contagiar a sus padres. Y son ellos los que no se quieren arriesgar’. Y tiene razón. Entonces me pregunto, ¿a ese chico tenemos que exigirle que vaya a jugar el partido de fútbol?», reflexionó el mandatario.

Además, Alberto hizo especial hincapié en el papel del AMBA en la suba de contagios de la actualidad: «Tenemos que ser muy pero muy cuidadosos. Estamos irradiando contagios al interior del país, por la conformación del país, porque mucha gente viene a buscar insumos a Buenos Aires y se vuelve. La gente no entiende la complejidad del tema», especificó.

Volviendo al fútbol y su regreso, Fernández subrayó: «Con el fútbol, a mi me quedó muy grabado lo que dijo Gallardo, no es un tema únicamente de los clubes, hay que ponerse en la cabeza y en el cuerpo de ese jugador que tiene que volver a su casa a vivir con sus padres».

También, el mandatario habló de lo que implicaría que los equipos hagan viajes al exterior para jugar partidos por la Copa Libertadores de América. «Estamos en una pandemia. Cruzás la frontera y ves la cantidad de focos que hay en Brasil», remarcó. Precisamente, el River de Gallardo debería viajar a San Pablo como primer viaje por la Copa.

A la vez, se espera conocer, hasta última hora, la confirmación de la reunión o no que mantendrían Claudio “Chiqui” Tapia, Presidente de la Asociación del Futbol Argentino junto con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. En ese encuentro, las autoridades determinarían el esquema a cumplir en el regreso a las prácticas de futbol. Sin embargo, ante el duro presente que transita la pandemia en la Argentina y en especial en Buenos Aires, con aumento de casos y muertes cada día, la realización de este cónclave está en duda.