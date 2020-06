Vega: “El protocolo no fue el adecuado y debe investigarse”

El concejal de Rawson y empresario pesquero, Maximiliano Vega, dijo que de presentarse nuevos casos de COVID-19 peligra la zafra pesquera y que ante el fracaso de los Protocolos que fue reconocido por el propio Secretario de Pesca, Adrián Awstin, el intendente Damián Biss se puso a la cabeza para la confección de un nuevo protocolo para el puerto capitalino.

Vega sostiene que debe investigarse quién falló, “porque en este sector no se puede generar un brote, hay fábricas con 300 trabajadores y si se llega a disparar el COVID-19 sería tremendo para la actividad”.

El edil del PJ reconoce que el protocolo no fue el adecuado y debe investigarse, “hubo algún incumplimiento por parte del gobierno y se dieron cuenta que no era el correcto y se está modificando”.

Peligro en las plantas

El concejal recordó que al cerrarse el puerto de Rawson se suspendió la pesca de anchoítas y sostuvo que se debe estar atento con lo que pueda suceder con el langostino que genera trabajo en todas las plantas pesqueras, “hay que estar atento que se cumpla el protocolo para evitar retroceder que sería muy preocupante”.

Vega sostuvo que sería inimaginable pensar en un brote en una plata pesquera “fue tremendo lo que sucedió en un barco, lo que podría ser en una planta, se complicaría mucho”.

Indicó que el conflicto que se generó antes de la pandemia no fue el aumento salarial por parte del SOMU, “sino que pretendían bajar el sueldo y hasta ahora los congeladores no han salido a trabajar”.

Repudió a Lattanzio

En la sesión de ayer, se aprobó un proyecto de comunicación para repudiar las declaraciones de su par de Comodoro Rivadavia, Omar Lattanzio que pidió hisopar a trabajadoras sexuales que por las dudas hayan estado con los marineros. “Sus dichos son aberrantes y le harán acciones legales por parte del SOMU”, indicó.