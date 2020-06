Trelew promueve la autoproducción de alimentos

Este lunes, el intendente Adrián Maderna rubricó un convenio con el INTA, a través de su representante regional, el Ingeniero Nicolás Ciano, a través del cual se busca potenciar la producción de alimentos sanos y seguros, interactuar y ofrecer asistencia técnica y capacitaciones, generar un banco de alimentos, y formular planes de desarrollo para el aprovechamiento de tierras productivas.

El jefe comunal dijo que “en articulación con lo que está pidiendo el presidente de la Nación, de trabajar en conjunto los municipios con los organismos nacionales, se destaca este trabajo con el INTA, que es fundamental, principalmente por la situación que estamos atravesando”.

Y en este sentido, Maderna destacó en este caso se busca poner en valor la tierra, la fuerza del trabajo, la organización social, la posibilidad de producir, y sobre todo ser solidario con quienes peor la están pasando”.

El Intendente detalló posteriormente que “es para destacar el hecho de poder identificar espacios en la ciudad; tanto tierras municipales, del INTA como privadas; así como poder aprovechar el equipamiento recuperado por la Agencia; la capacitación que se brinda desde ambos ámbitos; los programas en vigencia; y las salas productivas, que serán equipadas marcando una realidad concreta”.

Sustentabilidad

Por su parte, Hugo Schvemmer, titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, también tomó parte de firma del convenio que tendrá una duración de cinco años, dijo: “Este es uno de los convenios más importantes de los últimos tiempos respecto al desarrollo productivo de nuestra región”.

“Con la firma de este convenio lo que estamos haciendo es democratizando el uso de la tierra”, agregó el funcionario municipal.

Las líneas de trabajo contempladas en el anexo I del convenio estipulan avanzar en autoabastecimiento y seguridad alimentaria, formular y promover planes de desarrollo para el aprovechamiento de las tierras productivas, sustentabilidad de sistemas productivos, promoción e implementación de buenas prácticas agrícolas, fortalecimiento de organizaciones de productores, implementar cursos de capacitación destinado a la población de la localidad, gestionar y formular de manera conjunta proyectos productivos para la búsqueda de financiamiento destinado para el agregado de valor de la producción local, y la conformación de una mesa interinstitucional evaluadora de proyectos productivos financiados con recursos municipales.

“Hay muchos grupos asociativos, familias, cooperativas, movimientos sociales, que no tenían acceso a la tierra. Y a partir del desarrollo de este convenio nosotros vamos a estar dando posibilidad a que mucha gente pueda tener oportunidad de acceso para cultivar y generar sus propios alimentos”, explicó posteriormente Hugo Schvemmer.

Finalmente, Schvemmer detalló cada una de las instancias en las que plantea su desarrollo en el tiempo. “Este proyecto tiene distintas etapas. La primera está relacionada con generar un gran banco de alimentos, dada la situación social y la situación que atraviesan muchas familias. Ya se está trabajando en cuatro unidades productivas: INTA, el Vivero Municipal, las tierras recuperadas de INTA y un proyecto ubicado en el Valle Inferior del Río Chubut. En esas cuatro unidades productivas tenemos como objetivo producir una buena cantidad de alimentos para ser distribuidas en todas las familias que tienen necesidades alimentarias. También tienen por objetivo recuperar otras tierras del valle y ponerlas en producción con productores de la zona que necesitan de la tierra. Y una etapa siguiente es poder darle valor agregado a esa producción, con la elaboración por ejemplo de escabeches, deshidratación de alimentos, salsas. En esta etapa se empezará a generar ingresos e inclusión laboral, convirtiéndose en una herramienta que genere oportunidades de trabajo para quienes hoy no la tienen”.

Por último, Nicolás Ciano, director regional de INTA, señaló que esta rúbrica “nos pone en línea con el pedido del gobierno nacional, incluso antes de la pandemia, de llevar adelante el programa Argentina contra el Hambre”. Y puntualizó: “El INTA está a disposición de ese plan a través de toda su capacidad. Y cuando llegó esta propuesta nos pareció una muy buena idea. No sólo por el alimento en sí, sino por el trabajo que genera”.