Trelew: Comerciantes piden reducción de costos a la Cooperativa

Comerciantes de la ciudad de Trelew solicitaron a los concejales que intercedan ante las autoridades de la Cooperativa Eléctrica para buscar una solución ante las facturas que han llegado y que superan en varios de los comercios los 30 mil pesos.

“Hace dos meses que no abrimos las puertas y no podemos pagar semejante factura”, se quejó Gabriel Negri que tiene una pizzería en el centro de la ciudad.

En ese sentido advierten que la factura no debiera ser tan elevada como todos los meses que se trabaja normalmente, “me llego 25 mil pesos y estoy trabajando a un 45% por lo que sería bueno que se adecuen a la situación que estamos viviendo”.

Asimismo aseguran que la factura de la cooperativa está llena de impuestos y que ni siquiera saben de qué se trata, “los comerciantes siempre pagamos y es hora que nos tengan en cuenta porque hay tantos colgados que no pagan nada y eso en una situación como esta molesta mucho”.

Agonía

Otro de los comerciantes, propietario de un restaurante explicó que hace tres meses que no trabajan y no recaudan, “tenemos empleados que no están cobrando, y el consumo de luz es muy alto, nos llegó 35 mil pesos cuando tenemos todo cerrado, al menos que nos saquen los impuesto que tiene la factura, alguna solución se debe buscar”.

Uno de los comerciantes, quien se presentó en representación de propietarios de canchas de paddle, clubes y gimnasios indicó que tienen costos fijos muy altos donde viene incluido el servicio de agua y cloacas, “al ser grandes superficies nos cobran por metro cuadrado cubierto y un consumo que en este momento no tenemos, por lo que solicitamos que contemplen algunos ítem dentro de la factura que no estamos consumiendo y sin embargo nos la cobran”.