Tras el primer muerto, Chubut prohíbe el retorno de más personas

Luego que se confirmará oficialmente el primer deceso de una persona contagiada de coronavirus en Chubut, desde el Gobierno se desestimó que autoricen nuevas ‘repatriaciones’ de chubutenses que están en otras provincias y solicitan habilitación para volver. “No hay una vacuna, ni nada que nos proteja de esta enfermedad, más que los cuidados individuales”, confesó con resignación el Ministro de Salud.

Fabián Puratich, brindó una conferencia de prensa para dar precisiones sobre la actual situación epidemiológica y anunció que por el momento no se está analizando la posibilidad de que más personas vuelvan de zonas de riesgo.

Primer muerto

En primer lugar, el titular de la cartera sanitaria precisó detalles sobre el deceso del individuo que murió el lunes por la madrugada y días atrás había sido diagnosticado como positivo de Covid-19. En este sentido, también aclaró que hay otro paciente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Trelew, “pero que se encuentra estable”.

Posteriormente, Puratich pidió que “hoy más que nunca tenemos que ser mucho más fuertes en las recomendaciones de los cuidados individuales. No hay una vacuna, ni nada que nos proteja de esta enfermedad, más que los cuidados individuales. El no salir de la casa si no tenemos necesidad de hacerlo y si tenemos que salir, cumplir con todas las normas que tenemos que cumplir”.

Salvo excepciones

Sobre la prohibición de que siga llegando gente de otras provincias a Chubut, el ministro de Salud remarcó que “desde la Provincia nosotros no hemos autorizado más retornos”.

Al mismo tiempo aclaró que por una petición específica desde Esquel se dialogó con el Gobierno Nacional para permitir que ingrese a la localidad cordillerana un colectivo proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Con las camas estamos bien”

Al ser consultado por la disponibilidad de camas para pacientes que sean diagnosticados positivos de coronavirus y requieran una asistencia especial, Puratich afirmó que “estamos bien”.

Además, aclaró que “ya se ha implementado en el albergue juvenil que hay en Trelew una gestión conjunta con la Municipalidad y con la Base Aeronaval y está preparado para poder internar pacientes leves. Sobre todo para tener la disponibilidad de las camas del hospital para pacientes que requieran otro tipo complejidad”.

Por último, Puratich pidió que la escalada de casos y fallecimientos “nos hagan repensar y recapacitar. Lo venimos diciendo todos los días, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Las cosas, hasta que no haya una vacuna, no van a volver a ser como eran antes. La conciencia social e individual va a ser fundamentales para que podamos estar mejor y más tranquilos. Entendemos el cansancio que puede generar la circunstancias que estamos viviendo, pero si no somos conscientes la sociedad está expuesta”.