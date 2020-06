Tras el duro pedido del medallista Lange, permitirán entrenar a los olímpicos

La posibilidad de ser exceptuados para poder desarrollar sus entrenamientos de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio que ahora se han reprogramado para 2021, fue la solitud común de todos los deportistas olímpicos argentinos.

Nadadores, atletas y últimamente regatistas, son quienes lideraron los pedidos a través de redes sociales y funcionarios deportivos, para permitir el regreso a los entrenamientos. Santiago Lange, fue el último en expresar su descontento, el cual habría actividad la autorización que pronto se dará a través de la comunicación que dictará el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación que lidera Matias Lammens en conjunto con Inés Arrondo.

Permitirán los entrenos de los deportistas olímpicos

En declaraciones al sitio de A24 que el timonel Santiago Lange, oro en Rio 2016 con su compañera Cecilia Carranza en NACRA 17, expresó como desarrollan sus entrenamientos durante esta cuarentena por la pandemia COVID-19 al contar que “estamos entrenando pero en casa y llega un momento que no podés seguir. En nuestro caso, necesitamos un río o una pileta, porque se pierde todo”; sumándose entonces al pedido que muchos colegas suyos, de carácter olímpicos, han hecho en anteriores oportunidades, el de ser exceptuados para volver a entrenarse en su propio espacio: “a nadie le va a gustar que la Argentina no traiga medallas en un Juego Olímpico y no queremos escudarnos en que hubo una pandemia”.

Ese pedido, parece haber hecho mella en entre las autoridades del deporte de Nación, que a través de una Resolución a publicarse en las próximas horas, terminará por autorizar a los deportistas argentinos en sus diversas disciplinas, a entrenarse en su objetivo olímpico en las condiciones que necesitan.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación, con el aval Gobierno nacional que lidera Alberto Fernández, se emitirá la Resolución en la que se autorizará a los atletas argentinos comprometidos con el ciclo JJOO Tokio 2021 a regresar a los entrenamientos.

“La resolución será publicada entre la noche de este jueves y la mañana del viernes por el Ministerio de Turismo y Deportes, con el aval del Poder Ejecutivo Nacional. Se exceptuará a las disciplinas clasificadas a los Juegos y a aquellos deportistas que están realizando el proceso clasificatorio y poseen chances de acceder al certamen para que puedan volver a entrenar”, explica Doble Amarilla.

Se agrega que “en el marco de un estricto protocolo, se dividirá a los atletas en tres grupos: aquellos que desarrollan deportes individuales, los que realizan deportes grupales o de equipo y los que necesitan viajar al exterior para entrenar”.

Sumándose a la vez que “en el caso de los individuales, que en su mayoría ya poseen protocolos de trabajo, prevención y cuidados que se desprendieron de las asociaciones pertinentes, se ajustarán detalles y se les otorgará un protocolo definitivo. Estos deportistas tendrán autorización para entrenar en su respectiva jurisdicción, por lo que no deberán trasladarse para poder llevar a cabo sus actividades”.

“Con los deportes grupales o de equipo, la intención es realizar un operativo para trasladar a los atletas a un lugar específico del país donde haya poca circulación comunitaria del virus o no haya casos confirmados de COVID-19 (Catamarca y Formosa no registran contagios, por ejemplo). Todo se realizará en instalaciones especialmente adecuadas ad-hoc”, cierra la nota del sitio web.