Trabajadores Salud dijeron sentirse “ninguneados” por parte del Gobierno

La semana pasada se destapó con fuerza el conflicto entre el Gobierno de Chubut y el sector de Salud, como consecuencia del incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo con el pago en tiempo y forma de los salarios. Esto generó que el ministro Fabián Puratich y los directores de los hospitales analicen la posibilidad de renunciar a sus cargos.

Tras estos cruces, desde la administración de Mariano Arcioni se comprometieron a depositar los sueldos correspondientes al mes de abril este miércoles. No obstante, esto no alcanzó para calmar las aguas, ya que los empleados sanitarios anunciaron ayer una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Puntualmente, Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SISAP) de Chubut), indicó que el malestar en el sector sigue creciendo, pese a los anuncios del Gobierno Provincial. “Todavía no sabemos si vamos a cobrar únicamente abril. Queda mayo, y el aguinaldo”, apuntó.

Sobre el vínculo que hay entre la asociación sindical que nuclea a los trabajadores de la Salud y el Poder Ejecutivo, afirmaron que “no hay ningún contacto”. Al mismo tiempo que cuestionaron que hay un “ninguneo constante” a los representantes de los trabajadores de la Salud.