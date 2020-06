Trabajadores hospitalarios siguen en las calles reclamando sus salarios

Hoy es la fecha en la que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se comprometió a depositar los salarios correspondientes al mes de abril para todos los trabajadores de la Salud. Esto fue luego de las acaloradas discusiones que se dieron en Casa de Gobierno, como resultado de un nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo.

Lo que sucedió fue que la semana pasada el ministro de Salud, Fabián Puratich, se puso a la cabeza de la pelea de los trabajadores del sector y les reclamó a las autoridades de Fontana 50 que prioricen el pago de los haberes para los empleados sanitarios. Esto no venía sucediendo de tal manera y este mes se cancelaron los sueldos con los efectivos de la Policía de Chubut el rango 1 y 2 antes que pagarle a Salud.

Ante este panorama, Arcioni se comprometió a hoy miércoles depositar los salarios de abril para los agentes del sector. No obstante, los trabajadores volvieron a salir a las calles ayer para enfatizar sus reclamos.

En distintos puntos de Chubut hubo manifestaciones en la vía pública protagonizado por agentes de los hospitales y de los demás centros de salud que iniciaron medidas de protesta para exigirle al Gobierno Provincial que se paguen los salarios en tiempo y forma, argumentando con que hay quienes están incluidos dentro de los primeros dos rangos pero que todavía no han cobrado los salarios correspondientes al mes de abril, estando ya a 10 de junio.