Trabajadores estatales desmienten al Gobernador

La Mesa de Unidad Sindical desmintió haberse reunido con el Gobierno provincial y rechaza el pago del aguinaldo en cuotas. Después de que el gobernador Mariano Arcioni dijera el jueves que sus ministros mantenían reuniones con dirigentes sindicales para consensuar el pago del aguinaldo en cuotas, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) emitió un comunicado desmintiéndolo.

“Hace mucho tiempo que nuestra posición es clara; no vamos a resignar nuestros derechos, ni dejar de reclamar por los incumplimientos de este Gobierno: el pago en tiempo y forma y el cumplimiento de los acuerdos paritarios que aún faltan resolver”, destacaron desde la entidad que agrupa a los gremios estatales.

En ese sentido afirman que “hace más de dos años que planteamos la posibilidad de que el Estado logre ingresos genuinos a través de una Ley Tributaria que en Chubut pareciera que ningún actor político quisiera tratar. Además de insistir con la suspensión del pago de la deuda, hace falta la auditoría para saber qué se hizo con esos fondos y poner en alerta y advertir que la renegociación de la deuda provincial no signifique una nueva entrega de nuestros recursos, de condicionar regalías ni hipotecar el futuro de Chubut”, subrayaron.

Los estatales también aseveraron que la pandemia dejó un escenario de posibilidades. “La política puede estar del lado del pueblo y la distribución de la riqueza, o ceder y gobernar para pequeños intereses que siempre ganan a costa del hambre y las necesidades de las mayorías. Se llama definición política. Nosotros exigimos que sea a favor del pueblo y por eso no estamos dispuestos a ceder en nuestros derechos y conquistas históricas”, resaltaron.

“Sabemos del neoliberalismo, del país arrasado que nos dejaron, de las urgencias y necesidades y de la pandemia que profundizó esta crisis. Pero también sabemos que en Chubut venimos arrastrando esto antes de la pandemia y aún no existen reacciones políticas que le resuelvan los problemas al pueblo”, agregaron.

La MUS exige el pago en tiempo y forma del aguinaldo y los salarios, en el marco de la ley.