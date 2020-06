Torres criticó las nuevas designaciones y reclamó austeridad fiscal

Esta semana el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se reunió con todos los legisladores nacionales que representan a la provincia patagónica dentro del Congreso de la Nación. Posteriormente, los diputados y senadores destacaron la cumbre realizada en Casa de Gobierno, al mismo tiempo que pidieron un plan de medidas específicas y que se trabajen en conjunto para buscar una salida a la crisis económica y financiera actual.

Uno de los presentes fue Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien dialogó con El Diario y manifestó que “en principio hay un compromiso por parte del Gobierno de avanzar en una agenda en común que puede estar plasmada en un documento, en un plan de acción o en un paquete de leyes, que se va a acerca a todos los sectores para que sea vinculante y podamos trabajar en conjunto”.

Asimismo, pidió que se concreten acciones específicas, argumentando que “es muy lindo invitar a participar de una agenda transversal a todos los sectores y sobrevolar la grieta mezquina, pero cuando es necesario poner lo que hay que poner tenemos que plantear todos lo mismo y no hacerse los distraídos con temas que están claramente perjudicando a la Provincia”.

Compromisos asumidos

No obstante, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación precisó que en la reunión celebrada esta semana en Casa de Gobierno “no hubo nada tangible que nosotros nos pudiéramos llevar como para ver cuál es el plan de acción. Son cuestiones que se hablaron, pero no hay nada en papel. Lo que sí hay es un compromiso de avanzar en este sentido y espero que en el transcurso de la semana tengamos algo como para poder evaluar, para poder acompañar o no”.

“Lo que bajo ningún punto de vista voy a avalar es que se haga reunionismo proselitista para ser más o menos funcional a internas partidarias, cuando a la gente no le importa qué dirigente se pelea con otro dirigente. Lo que quieren son soluciones y para esto tiene que haber propuestas claras y no ambigüedades”, apuntó Torres.

Austeridad fiscal

Al ser consultado sobre las posibles medidas que se podrían implementar para que Chubut empiece a salir de la crisis económica y financiera, el diputado nacional sostuvo que habría que aplicar un “compromiso de austeridad fiscal”. “Dista mucho lo que se dijo en la reunión de la realidad cuando uno ve hoy en el Boletín Oficial y sigue habiendo designaciones de cargos jerárquicos. Alguno puede decir que no es representativo a nivel presupuestario, pero yo creo que todo es representativo con semejante déficit que se sigue acrecentando todos los meses”, cuestionó.

En este sentido, el legislador nacional opinó que “la Provincia se está manteniendo de prestado, o en base a ayudas financieras. El problema de fondo no se puede atar con alambre sistemáticamente, tiene que haber un análisis real de cuáles son esas partidas superficiales y que haya un compromiso real de austeridad y de crecimiento”.

Plantarse a Nación

“Para que haya una agenda de desarrollo y de crecimiento, hay que plantarse con el Gobierno Nacional. Hay zonas que están vedadas históricamente sobre el recurso pesquero en nuestra provincia y ahí hay que plantarse”, manifestó Torres.

En este mismo sentido, enfatizó que el Gobernador tiene que “pedir que se coparticipen los Aportes del Tesoro Nacional, que es una partida de más de 120.000 millones de pesos. Es una medida que puede ayudar en el corto plazo, de la misma manera que parte del impuesto PAÍS debería coparticiparse con las provincias”.