Tolosa: “Me parece gravísimo que se hable de un ‘desahogo sexual’”

La abogada Alejandra Tolosa, quien asesoró a la víctima de la presunta violación realizada por “La Manada”, cuestionó duramente la decisión del fiscal Fernando Rivarola, aunque también planteó duras críticas por las declaraciones esgrimidas en su resolución, en donde calificó al acto como un hecho doloso de “desahogo sexual”.

En una entrevista con El Diario, la letrada apuntó: “Me parece gravísimo que se hable de un ‘desahogo sexual’ porque lo que implica es negar la gravedad queriendo justificar la situación derivada de un supuesto ahogo sexual, como si fuera una necesidad fisiológica que requiere liberación”.

Apuntó contra el MPF

“Me parece más grave aún el comunicado del Ministerio Público Fiscal, que confirma la frase como refiriéndose a que es un tecnicismo legal, que fue sacada de contexto y que se cambió el sentido de los términos, cuando la verdad es que el sentido de los términos del ‘desahogo sexual’ no es posible sacarla de contexto”, manifestó Tolosa.

Además, la abogada consideró que “hacer quererlo parecer como un tecnicismo, que está lejos del entendimiento de quienes no son profesionales del derecho, es una ofensa a la sociedad civil, que ya tenemos unos avances en derecho y no estamos dispuestos a tolerar retrocesos en estos avances de derechos humanos, especialmente en derechos humanos de las mujeres”.

En la continuidad de sus críticas contra el comunicado la Fiscalía, dijo que “se trata de un Ministerio Público machista y también devela su elitismo, queriendo hacer entender que la frase es incomprensible y se trata de un tecnicismo del derecho”.

También apuntó contra Donnet

“A esto hay que sumarle las declaraciones de (Miguel Ángel) Donnet, el ministro del Superior, cuando se refirió a Milagro Sala como ‘negra’ y ‘chorra’. Esto nos hace preocupar a las organizaciones, porque no parecen, a simple vista, idóneos, para llevar adelante causas de violencia sexual”, cuestionó Tolosa.

En esta misma sintonía, consideró a la Justicia como un sistema machista y apuntó contra las declaraciones del fiscal y del ministro del Superior Tribunal de Justicia. No obstante, reconoció que “no es nueva la frase de ‘desahogo sexual’. No es novedosa”.

Por último, remarcó que “las justificaciones en la historia de la justicia patriarcal relacionadas con otros supuestos tecnicismos” han generado conceptos como los de “abstinencia sexual incontrolable” o “provocación por la vestimenta de la víctima”. “Son todas justificaciones de violencia, como la emoción violenta para justificar femicidios y el ‘desahogo sexual’ es otro de esos. Son ejemplos de supuestos tecnicismos que quieren parecer tecnicismos cuando no lo son, porque son nada más que argumentaciones machistas”, concluyó Tolosa.