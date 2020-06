Tendiendo puentes

El multifuncionario Claudio Mosqueria, recordado por su infructuoso paso por el Ministerio de Familia, es un hombre de Sarmiento que no solo tiene línea directa con “el Rafa” Cambareri, sino también con el doctor Alejandro Panizzi, ministro del STJ de Chubut. La asociación no es casual, porque al parecer, “el Rafa”, le habría sugerido a Mosqueira que colabore para descomprimir las actuales relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. “Claudio es de primera”, habrían celebrado en la mesa chica de Arcioni, porque al parecer hubo un acercamiento. Mientras tanto fuentes cercanas al magistrado advierten, que no sería tan sencillo como creen, porque hay cosas que no se resuelven con una llamada telefónica, sin importar el interlocutor.