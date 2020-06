Sylvester Stallone se meterá nuevamente en la piel de Rocky

El actor Sylvester Stallone volverá a darle vida a “Rocky Balboa”. Será para darle voz a un documental que recordará los tiempos de producción de un largometraje, que sin tener un gran presupuesto, logró ser una de las más taquilleras a mediados de la década del ’70 y ganar tres premios Oscar -Película, Dirección y Montaje-.

“Eres una persona muy afortunada cuando descubres que el mejor amigo que has tenido es un personaje que se te ocurrió, alguien que siempre estuvo allí cuando las cosas se pusieron difíciles y nunca se rindió conmigo”, comenta Stallone en el avance de “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic”.

Su fecha de estreno está pautado para el 9 de junio en las plataformas de Apple y Amazon. Cuenta con la dirección de Derek Wayne Johnson y en sus propias palabras, ofrecerá “una experiencia íntima y emocional”.

Historias e imágenes nunca antes vistas, grabaciones caseras del director John Avildsen, ensayos y el detrás de cámaras forman parte del menú de la propuesta.