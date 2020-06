“Soy víctima de esta enfermedad y no un responsable”

Esta semana se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la localidad de Puerto Madryn. El hecho se ha dado de manera sumamente particular, ya que todos los contactos estrechos dieron negativo en los test y aún no se ha detectado cómo ni cuándo se contagió de Covid-19.

El Diario mantuvo una entrevista con Germán Gómez, el hombre que actualmente está en un hotel de Buenos Aires, desde donde aseguró seguir sin síntomas y sin ningún tipo de complicaciones. Además, pidió que no se estigmatice a las personas que se contagian de este virus, remarcando que detrás de esos individuos “hay una familia que lo tiene que soportar”.

En diálogo con este medio, afirmó que “estoy perfecto, sin ningún tipo de síntoma, estoy como antes de que empiece la pandemia. Ahora estoy un poco más alerta, pero no siento nada. Hasta ahora me hicieron dos hisopados y un test de sangre. El lunes estuvo el primer resultado, que dio positivo, y me volvieron a hacer una contraprueba por la noche y volvió a dar positivo. Ahora faltan los análisis de sangre que son los que dicen en qué estadío de la enfermedad estás”.

Contactos estrechos negativos

“Yo estoy bien y si no me hacía el test para ir a trabajar no me enteraba que tenía el virus. Cumplí con la cuarentena como corresponde y fui bastante responsable porque tengo hijos y ellos estuvieron conmigo durante tres semanas hasta que me vine a trabajar. Les hicieron el test a ellos, a la madre y a todo su entorno y salieron todos negativos. De Madryn yo vine con dos compañeros en una combi y a ellos también les dio negativo”, agregó.

Además del contacto con sus familiares y compañeros de trabajo, el hombre afirmó que no tuvo vínculo estrecho con nadie más y que las únicas actividades que realizó desde que inició la pandemia fueron compras en comercios de cercanía a su domicilio o retirar dinero del cajero automático.

Lugar del contagio

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el contagio de Covid-19 haya sido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en Puerto Madryn, indicó que existe una chance, pero la misma es mínima. “Hay que esperar los resultados de sangre porque te dan el estadío en el que estás. Si estoy entre los 0 a 5 días puede ser que me o haya agarrado en Buenos Aires”.

No obstante, aclaró que “es muy raro, porque yo en Buenos Aires estuve una hora nada más antes de que me hagan el test. Yo llegué a las 12:30 y a las 13:30 me hicieron el test. Es muy corta la brecha”.

Pidió no estigmatizar

Por último, la persona se refirió a la estigmatización que hay contra las personas que son diagnosticadas como positivo de coronavirus: “Lo peor de este virus es eso. Yo estoy en Buenos Aires, aislado, con una empresa que me contiene y sin síntomas. Pero en Madryn están mis nenes con su madre escuchando barbaridades y muchas cosas de gente desinformada”.

Además, desmintió rotundamente las versiones que circulan en algunos audios o mensajes en las redes sociales donde afirman que el test se había hecho antes de partir de la ciudad del Golfo hacia Buenos Aires. También dijo que no son ciertos los rumores que hablan de que él no había cumplido con la cuarentena.

“A mis hijos les pueden llegar cosas que no son. Yo no soy un asesino, no quise contagiar a mis hijos y no quiero contagiar a nadie. Soy víctima de esta enfermedad y no un responsable, pero la gente no entiende”, concluyó.