Sin promesa a la bandera en junio

Con la cuarentena y la suspensión de las clases en todo el país, los estudiantes no sólo están perdiendo casi un año de escolaridad, más allá de los esfuerzos diarios de los docentes para transformar los contenidos presenciales en clases virtuales; sino que también se han resentido muchas de las tradiciones escolares más básicas. Y este mes de junio será la evidencia más palpable de este efecto, ya que cientos de chicas y chicos no podrán realizar la tradicional promesa a la bandera.

Así lo confirmó la ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, a la agencia Adnsur, cuando expresó: “Sabemos que es una fecha muy sensible para todos los papás de cuarto grado, lo que hemos decidido en el marco de la pandemia es que el acto presencial no se va a realizar porque no se están dictando las clases”.

Otras opciones

Por otra parte, la funcionaria aclaró que se propuso a los directores de escuelas que puedan evaluar múltiples opciones y acordar una fecha para hacer la promesa a la bandera.

Una opción sería hacerlo cuando los alumnos regresen a las aulas, “hay fechas significativas como 20 de noviembre” y la posibilidad de hacerlo el año que viene cuarto y quinto grados juntos.

Perata aseguró que “esto lo dejamos en consulta y la decisión es de los equipos directivos, el acto presencial no se puede hacer, pero no vamos a dejar pasar la fecha. Cada escuela definirá como lo llevará a cabo y vamos a tratar de ir acordándolo, estamos con plazo para definirlo”.

Asimismo, la funcionaria aclaró que se organiza desde el Ministerio de Educación la realización de un acto simbólico de promesa a la bandera “a través de las nueva tecnologías con niños de cuarto grado que se pudieran conectar, esperamos poder hacerlo para que el 20 de junio podamos hacer este acto de carácter simbólico”.