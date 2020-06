Sigue trabada la negociación entre congeladores y el SOMU

Antes que termine este mes podría dar comienzo la temporada de langostino en aguas nacionales y la flota congeladora tangonera, que no participará de la prospección, advierte que en las actuales condiciones no saldrán a pescar y la marinería permanecerá en tierra.

Las negociaciones con el SOMU no registran avances, estando frente a semanas decisivas en la previa del inicio de la pesquería del recurso Pleoticus muelleri, en aguas de la jurisdicción nacional.

Desde las empresas con flota congeladora langostinera han comenzado a remitir a sus tripulaciones una serie de notificaciones en las que se explica el estado de situación.

“Te quiero informar que, en el actual contexto mundial de crisis, el precio de venta del langostino se derrumbó en más del 30 por ciento, lo que sumado a las bajas de los años anteriores, hace insostenible el negocio”, señala el comunicado que les hicieron llegar a los marineros.

Desde las empresas se les informa que “el costo de producción actual de un buque supera significativamente el precio de venta del producto”, sostienen al justificar la decisión de no salir a pescar, ni siquiera participar de la prospección que se inicia el próximo lunes.

Por todo esto, dicen las compañías: “estamos solicitando a los trabajadores y proveedores de bienes y servicios hacer un esfuerzo para que juntos podamos superar esta crisis y poder sacar a pescar los barcos”.

Asimismo, “desde hace tres semanas estamos negociando con el SOMU. Nuestro objetivo es adecuar el precio de referencia del langostino que se utiliza para liquidar la producción a la realidad actual, pero sin poner en riesgo la economía familiar de los trabajadores”, aducen al negar que se pretenda una reducción salarial, sino que ganen montos similares a los de la temporada anterior.

“A efectos de que esta adecuación de precio no afecte el bolsillo de las tripulaciones, ofrecemos incrementar los básicos para que, juntamente con el incremento que ha registrado el dólar desde el 31/05/2019 a la fecha en más de un 50 por ciento puedas estar cobrando los mismos valores que el año pasado para mareas similares”, precisa la carta remitida a los tripulantes de los congeladores.

Cabe recordar que el dólar en marzo de 2019 se vendía a 42 pesos, mientras que en junio de 2020 ronda los 70 pesos, y las empresas afirman que liquidar producción con los valores actuales es inviable, por lo que prefieren mantener los barcos inactivos.

Entre los marineros hay preocupación, en el sentido de no resignar conquistas, pero también saben que ante la crisis económica generalizada, no salir a pescar en esta temporada, o perder meses de trabajo, será un cimbronazo para sus economías domésticas. (Fuente: Revista Puerto)