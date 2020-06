Si vas a contar secretos, con la luz apagada

Mientras que nosotros tratamos, infructuosamente muchas veces, de conectar el celular a una wifi, la ciencia del espionaje va un paso más allá y permite controlar y seguir una conversación a través de los filamentos de las lamparitas colgadas del techo.

Lamphone es la herramienta diseñada por investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev y el Instituto Científico Weizmann, ambos de Israel, que permite controlar con una tecnología específica las vibraciones en las lamparitas y es capaz de espiar conversaciones a distancia y en tiempo real.

Para descifrar la conversación, los investigadores israelíes han hecho uso de un telescopio equipado con un sensor electro-óptico. El requisito principal es tener visión directa de la lamparita en cuestión, aunque “esta puede encontrase hasta a 25 metros de distancia”, aseguran los científicos en un informe. Aunque, “este rango puede amplificarse con el equipo adecuado”, añaden.

Mediante la observación, los espías son capaces de captar las mínimas vibraciones de los filamentos de las lamparitas. “Las fluctuaciones del aire presionan en la superficie de una lamparita colgada, lo que causa que la lamparita vibre muy ligeramente”, detallan en el texto.

A continuación, los investigadores israelíes analizaron la relación entre las señales de audio y los cambios en las lamparitas y desarrollaron un algoritmo capaz de recuperar el sonido solo a través de los datos de imagen de un sensor electro-óptico sobre una lamparita. “El sistema apenas cuesta 1.500 dólares”, detallan sus creadores en una entrevista a Wired.

En sus pruebas, los investigadores reprodujeron una canción de la banda Coldplay y Let it Be de los Beatles. Además, proyectaron un fragmento de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Pudimos recuperar el discurso que fue transcrito con precisión por la API de voz a texto de Google”, explican detalladamente en la investigación. “También pudimos recuperar el canto que fue reconocido por Shazam”, sentencian.

No obstante, la técnica tiene algunas limitaciones, ya que no está claro si una lamparita montada en una lámpara fija o un accesorio de techo vibraría lo suficiente como para derivar el mismo tipo de señal de audio.