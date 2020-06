Si no hay plan, no hay salida

El gobernador Mariano Arcioni recibió este lunes en Casa de Gobierno a todos los senadores y diputados nacionales de Chubut. Según la crónica oficial del encuentro, se abordó la situación de la Provincia, las medidas que se adoptarían para normalizar el sector público, el impacto del financiamiento de 5 mil millones que otorgará el gobierno nacional en calidad de préstamo y la tarea que se está realizando para la renegociación de la deuda pública provincial emitida a través de bonos en dólares.

Todos asistieron a la cita en Rawson, los senadores nacionales Nancy González, Alfredo Luenzo y Juan Mario Pais, así como los diputados nacionales Rosa Muñoz, Estela Hernández, Ignacio Torres, Gustavo Menna y Santiago Igón. Junto al Gobernador, fueron parte del convite, integrantes del Gabinete provincial.

Tras la reunión, hubo gestos de aprobación de algunos legisladores, señales de preocupación de otros y una foto para el álbum del gobernador Arcioni.

Superar la crisis

En opinión del senador Pais, “oficialistas y opositores tenemos que contribuir para superar la crisis de la Provincia, que Chubut se ponga de pie con todo el sector público trabajando”, dijo en lo que resulta no sería más que una expresión de deseo, porque gran parte del sector público se queda en casa como consecuencia del Aislamiento Obligatorio dictado por la Nación, y otros tantos llevan adelante medidas de fuerza porque hace tres meses que no perciben sus salarios.

“Se está trabajando y haciendo un gran esfuerzo para paliar y disminuir la deuda que se tiene con el sector público”, dijo Pais sin más precisiones acerca de cómo se estaría trabajando.

Técnica de respaldo

A su turno, el diputado Igón sostuvo que “tenemos que trabajar todos para sacar a la provincia adelante”, dijo al reiterar una frase que ya es habitual en él, “podemos tener diferencias políticas, pero tenemos que estar a favor de Chubut”.

“Acá el gobernador es Mariano Arcioni hasta el 9 de diciembre de 2023. Y tenemos que estar todos juntos para sacar esta situación adelante, y cuando digo todos juntos me refiero a que todos los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que trabajar para sacar a Chubut adelante”, dijo sorprendiendo a propios y ajenos.

Igón claramente representa al sector de la oposición que se esfuerza por mantener la institucionalidad, garantizando la continuidad del gobierno, pero está claro que esa decisión no está en sus manos, sino de la ciudadanía, que espera más gestos y señales, exige soluciones a la profunda crisis que atraviesa Chubut y de la que esperan que Mariano Arcioni se haga responsable.

Seis meses proyectando

Menos entusiastas fueron las declaraciones del diputado Gustavo Menna, quien reconoció que hubo “un compromiso del gobierno provincial de exponer una hoja de ruta con medidas concretas, que creo que es lo necesario en la medida que sean apropiadas para empezar a salir de esta situación”, dijo al tiempo que agregó “si no hay medidas concretas es muy difícil poder avanzar”.

En cuanto a cómo afrontar la renegociación de la deuda pública provincial, “el gobernador se ha comprometido con todos los sectores políticos a compartir los proyectos que se están elaborando en el Ministerio de Economía para paliar la actual situación, para que todos podamos hacer nuestros aportes”, dijo el senador Alfredo Luenzo al término de la reunión de este lunes.

He aquí que una vez más, se evidencia que no hay un plan. Arcioni lleva seis meses de gobierno y otros dos años de práctica, pero aun no logra diseñar una estrategia, no hay señales claras que permitan imaginar el camino para salir de la crisis, y eso dificulta que pueda conseguir el apoyo que necesita. Por el momento, todo se resume a gestos, señales y una foto.