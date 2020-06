Se presenta el Departamento de Arqueros y Arqueras

El próximo jueves 11, de manera online, se dará la presentación del Departamento de Arqueros y Arqueras de las Selecciones Argentinas por parte de la Asociación del Futbol Argentino.

En una organización de la Comisión de Desarrollo afista, este apartado tendrá como líder a Martin Tocalli, acompañado por ex goleros y goleras, hoy en día integrantes de los CT de los equipos juveniles albicelestes.

La AFA presenta su Departamento para Arqueros y Arqueras

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Comisión de Desarrollo, realizará de manera online la presentación del Departamento de Arqueros/as del Fútbol Argentino, evento que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio a las 19 horas.

El proyecto federal e inclusivo tiene como consigna compartir criterios, capacitar y formar entrenadores y entrenadoras de arqueros y arqueras de nuestro país.

El Departamento estará a cargo de Martín Tocalli como coordinador, acompañado por Damián Albil, Darío Herrera, Mauro Dobler y Vanesa Sarroca, expertos de las distintas Selecciones Nacionales.

El temario será el siguiente: Presentación del Departamento de Arqueros/as, Explicación del proyecto y Capacitación (metodologías de trabajo en Selecciones Nacionales). Como disertantes, estarán Martín Tocalli (Coordinador general y entrenador de arqueros Selección Mayor), Damián Albil (Selección masculina Sub 18 – Sub 20 y Sub 23), Darío Herrera (Selección masculina Sub 13 – Sub 15 – Sub 16 y Sub 17), Mauro Dobler (Selección femenina Sub 20 y Mayor) y Vanesa Sarroca (Selección femenina Sub 15 y Sub 17).

El evento, será el jueves 11 de junio a las 19:00 horas, siguiendo la metodología Online; por lo que los interesados en participar podrán inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/AKTZbY5T8ywaRJHf9.