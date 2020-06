Scorsese filmó su propia cuarentena

Nueva York – Después de unos días de alivio inicial al ver aligerarse su carga de trabajo, Martin Scorsese se puso en cuarentena y, en un corto filmado con su celular en una habitación de su departamento, rodeado de libros y antiguos films, contó sus experiencias y emociones de los meses pasados en su encierro durante la crisis del Covid-19. La breve filmación de cinco minutos debutó en el programa de Mary Beard de la BBC, “Lockdown Culture”. “Nunca habría imaginado que sería así de intenso”, dijo el cineasta de 77 años. “Estábamos trabajando en varios proyectos, las cosas giraban, giraban, pero imprevistamente hubo un colapso y todo se detuvo”.

Al principio -explicó- fue un día o dos en el que sintió alivio. “No debía hacer nada, ya no tenía que ir a ninguna parte. Luego se apoderó la ansiedad. Pero al final descubrí que cuando estás contigo mismo el tiempo asume otro aspecto”, contó.

El director de “Toro salvaje” explicó la diferencia: “Inicialmente pensé que estaba sentando allí sin hacer nada. Pero no, estaba existiendo. Estaba en esta habitación sin un final a la vista y entró una sensación de alivio y de vedadera libertad. Porque no podía hacer otra cosa”. Y añadió que el encierro le dio una nueva perspectiva sobre el sentido de la vida: “Me llevó a lo esencial. La gente que amas. Poder cuidarlos a ellos, estar con ellos el mayor tiempo posible”. El corto de Scorsese es el último de la serie y apunta al aislamiento de estos días a través de la lente de clásicos como “The Wrong Man” (“El hombre equivocado”, de Alfred Hitchcock), o “Brute Force” (“Entre rejas”), el noir de Jules Dassin con Burt Lancaster ambientado en una cárcel. El breve film incluye fotogramas de antiguas películas junto a imágenes de libros, foto recuerdos y decoraciones del hogar de Scorsese.

Antes del coronavirus el director estaba trabajando en su próxima película, “Killers of the Flower Moon”, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, nuevamente juntos después de décadas. “No sé cuánto más deberé quedarme en esta habitación. No sé cuándo podremos comenzar la producción del film. Sé que, si tenemos tiempo y vida, será producida. Cuál será aquella producción no tengo aún idea”, añadió. El film, que para Scorsese sería el primer western, será financiado por Apple y no por Netflix, que estuvo en cambio detrás de la producción de “El irlandés”. Basado en una historia real sobre crímenes que se comenten en un área petrolera de pueblos originarios, la película cuenta el nacimiento del FBI.