Scola dejó Olimpia Milano y analiza su retiro

Ayer se conoció la confirmación por parte de Luis Scola, que no continuará jugando para el Club Olimpia Milano de Italia.

El capitán de la Selección Argentina de Basquetbol, aseguró que no “elegí no jugar más en la Euroliga, ni el Olimpia Milano, ni con otro equipo”, sumando que “aún no he decidido si retirarme permanentemente de la actividad o jugar en otra competencia, la decisión final la tomaré en las próximas semanas”.

Ante su baja en Olimpia, la presencia de Scola en Tokio es incierta

El jugador de la Selección Argentina, capitán del equipo que comanda Sergio Hernández y último subcampeón del Mundo, Luis Scola, informó que no continuará en el Olimpia Milano luego de un año en el país europeo y evaluará cómo seguirá su carrera en las próximas semanas.

Entre la pandemia por el Coronavirus por parte de la OMS que impidió la continuidad de las actividades deportivas, la posterior suspensión de los JJOO para el 2021, puso en reevaluación a Scola en no solo la continuidad en la institución italiana, sino también en el básquetbol.

La intención de ´Luifa´ era jugar una temporada, representar a Argentina en Tokio y luego, si así se sentía, retirarse. Sin embargo, toda esta nueva realidad ante la pandemia, generó una gran incertidumbre sobre si el eterno capitán del seleccionado argentino se iba a retirar.

Si bien Scola no garantizó al 100% su presencia en el país asiático, y su esposa llegó a tuitear ‘Game Over’ generando una gran incertidumbre en la situación, el interior albiceleste aclaró el panorama en el podcast ‘Hola. ¿Cómo te va?’ que protagonizan Nicolás Laprovíttola y el ex jefe de prensa de la CABB, Germán Beder. Ahí dijo que su idea es estar en Tokio, pero que ni siquiera el desarrollo de los Juegos es seguro.

Este jueves por la mañana, el Olimpia Milano anunció la salida de Luis Scola del club en sus redes sociales, donde el argentino explicó que “después de una cuidadosa consideración, tomé la próxima decisión con respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni el Olimpia Milano, ni con otro equipo. Quiero agradecer al club por darme esta oportunidad. Fue un año divertido en el que asistí a un ambiente saludable donde me sentía como en casa”.

A lo que sumó “sin embargo, aún no he decidido si retirarme permanentemente de la actividad o jugar en otra competencia. La decisión final la tomaré en las próximas semanas”.

De esta formar, habrá que esperar la decisión de uno de los baluartes de la “Generación Dorada”, y uno de los referentes no solo en el básquetbol, sino en el deporte argentino en general.