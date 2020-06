Sastre repasó con gastronómicos el protocolo vigente para la reapertura

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó una reunión con representantes del sector gastronómico de la ciudad para coordinar acciones conjuntas de cara a la reapertura de actividades que tendrán inicio este 1 de julio. Durante el encuentro se repasaron las líneas generales que establece el protocolo sanitario y se evacuación dudas con respecto al funcionamiento. “Si estamos todos comprometidos en cumplir las normas, vamos a tener buenos resultados”, valoró el Jefe Comunal.

Búsqueda de soluciones

Además, indicó que el gastronómico “es un sector que particularmente me tenía muy preocupado, nos encontramos con esta situación de pandemia hace un poco más de cien días y con muchas complicaciones. Acá no tenemos un manual de manejo y cada decisión que uno toma puede enojar a un sector y alegrar a otro. Y hoy lo que pretendemos es que sepan y entiendan de que estamos buscando permanentemente soluciones para que a cada uno de los vecinos de Puerto Madryn le vaya de la mejor manera”.

Puntos de acuerdo

En ese sentido, el Intendente explicó que “los protocolos que fueron surgiendo con la situación que vivimos, se adecuaron a lo que nosotros pretendíamos llegar para que el sector tenga la posibilidad de volver a trabajar”, sumando a ello que “hoy hemos encontrado un punto de acuerdo con el Gobierno Provincial ya que se trataba de una medida que escapaba de nuestra facultad”. “Decidimos mantener esta reunión para que entre todos podamos aportar y tratar de que las acciones que llevemos adelante nos permitan equivocarnos en la menor manera posible. Esta es una situación atípica dónde tenemos que innovar permanentemente, pero si entre todos marcamos un mismo objetivo rápidamente vamos a lograr que el sector se fortalezca”, remarcó.

En sintonía con Nación

Por otro lado, el secretario de Gobierno, Martín Ebene explicó que “el protocolo que se implementará en la ciudad está contemplado con el impulsado por Nación. El mismo estipula que en el interior del establecimiento es necesario que todo el personal use tapabocas, no así el comensal en ninguna de las instancias. Los mozos no deben utilizar guantes pero sí lavarse con frecuencia las manos”. “Se deberá mantener el registro de los comensales, y no será obligatoria la reserva, ya que si hay mesas disponibles se podrán ocupar porque lo importante es mantener el distanciamiento social en el interior. En este sentido, se debe evitar que se generen colas de espera”, aclaró el Funcionario.

Carta electrónica o descartable

En cuanto a la carta, Ebene detalló que “se puede implementar la electrónica, una descartable y quienes tienen mesas con vidrios la posibilidad de que la carta esté visible bajo el vidrio. En lo que respecta a las superficies, no se pueden utilizar telas, los manteles deben ser descartables, nylon o superficies lisas que se puedan desinfectar fácilmente y las servilletas también deberán ser descartables”. Acerca de la capacidad de personas por establecimiento, “estará normado mediante el cumplimiento de la distancia mínima que son dos metros. Si en esos dos metros. No está permitida la utilización de barras. Los baños deben permanecer cerrados y en caso de que un comensal quiera utilizarlo deberá solicitar la llave”, concluyó Ebene.