Sastre encabezó el acto por el Día de la Bandera

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera, el cual tuvo lugar en las inmediaciones de la Plazoleta Belgrano y contó con la presencia del vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, la viceintendenta Noelia Corvalán, la diputada provincial Xenia Gabella y el presidente del Centro de Estudios Belgranianos, capitán de corbeta Pascual Quevedo.

La ceremonia comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y continuó con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Manuel Belgrano, finalizando con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Una celebración diferente

Al respecto, el Jefe Municipal fue contuntende al referirse a la particularidad de la fecha en el marco de la pandemia, y sostuvo que “se trata de una celebración atípica, y lamentablemente este año tenemos que acostumbrarnos a este tipo de actos”, aunque destacó que “lo bueno es mantener vivo este homenaje”.

El mensaje a la ciudadanía “es que nos quedemos en casa”, planteó Sastre, agregando que “tenemos que hacer un esfuerzo más; uno entiende todas las circunstancias que se dan, pero es lo que nos ha tocado vivir y tenemos que ser muy responsables”.

Quedarse en casa

Por otro lado, manifestó el Intendente que “no hay demasiadas explicaciones más para este virus, la única posibilidad de sobrellevarlo de la mejor manera es cuidarnos ya que al momento no existe una vacuna, y teniendo la menor cantidad posible de contactos, tratar de salir lo mínimo indispensable de nuestras casas; es una prueba difícil pero la vamos a superar en poco tiempo”.

Sentido de pertenencia

En cuanto a los niños y niñas que hoy estarían jurando de manera presencial ante la bandera, Sastre reflexionó que “como siempre digo, es una posibilidad no se tienen que perder; así la posterguemos para más adelante, hay que hacerla; es lo que corresponde y una ilusión muy grande que no se le puede quitar a ninguna persona”.

También, solicitó a la comunidad rendir homenaje colocando la bandera argentina al frente de las viviendas: “Ese, también, es un sentido de pertenencia que no solamente los madrynenses, sino todos los argentinos tenemos que arraigar a nuestra vida, a nuestras situaciones diarias, identificándonos permanentemente con ese celeste y blanco que tan adentro lo llevamos”.