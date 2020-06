Sastre confirmó que el madrynense con COVID-19 está en Buenos Aires

Este miércoles en conferencia de prensa, intendente Gustavo Sastre junto a las autoridades de Salud de la ciudad, confirmó que se reportó el primer caso positivo de COVID-19 de Puerto Madryn, y se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Participaron de la conferencia la epidemióloga, Denise Acosta y el director del Área Programática Norte, Martín Lucero.

De acuerdo a la información oficial, el caso positivo es un madrynense que se encuentra en Buenos Aires donde arribó el 7 de junio último para desempeñarse en su trabajo. Respetando los protocolos sanitarios, la empresa donde presta funciones realizó el hisopado correspondiente y allí fue diagnosticado portador del virus asintomático. Las autoridades confirmaron que se inició el protocolo para el aislamiento preventivo de contactos estrechos a los cuales se les han realizado los estudios y se aguardan los resultados.

Analizan medidas

Ante la novedad, Sastre aclaró que “acá no hay culpables, acá hay una persona asintomática que viajó a la ciudad de Buenos Aires para desempeñarse en su trabajo. La empresa cumplió con los protocolos sanitarios como corresponde realizando testeos que determinaron los resultados que hoy estamos dando a conocer. Es una persona que se cuidó durante todo este tiempo porque necesitaba volver a su fuente laboral y lamentablemente termina arrojando este resultado”.

Consultado acerca cuáles serán los pasos a seguir, anticipó que mantendrá “una reunión con el Gabinete Municipal para analizar qué medidas se van a llevar adelante, donde seguramente surgirá alguna modificación pero no se hará un cambio radical de lo que venimos haciendo. Hemos puesto absolutamente todo el personal para resguardar la seguridad sanitaria. La realidad es que no se puede poner a controlar a una persona por cada habitante de la ciudad, hay normas que se deben cumplir”.

Por último, el intendente Gustavo Sastre manifestó que “esto nos hace redoblar los esfuerzos para que podamos seguir adelante, trabajando de la manera que lo tenemos que hacer, con mayor compromiso y tratando de hacer que la gente comprenda que debe actuar con la mayor responsabilidad posible, con mucha conciencia, porque cuidarse a sí mismo también significa cuidar al otro. Yo les pido nuevamente responsabilidad, conciencia y solidaridad, para con el resto de los vecinos y con su misma familia”.