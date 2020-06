Rumores y desmentidas

El fin de semana hubo especulaciones acerca de la agenda del fin de semana del gobernador Mariano Arcioni que daban cuenta un supuesto viaje a Buenos Aires que no se había comunicado. Ya el sábado circulaban rumores cuando no se presentó para recibir a la ministra de las Mujeres, Géneros e Identidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y no participó de viviendas el domingo en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, este lunes, el ministro de Gobierno, José Grazzini explicó que Arcioni tuvo problemas familiares, “una pérdida cercana y estuvo con ellos, pero dese ayer está en Rawson”, afirmó.

Otro que desmintió versiones este lunes fue el ministro de Seguridad, Federico Massoni quien aseguró que la única diferencia que tiene con su que tiene con su par, José Grazzini es que “él es vegetariano y yo no, después hablamos y discutimos de todo”, aseguró, tratando de bajarle el perfil a la interna que todos advierten que se ha incrementado entre ambos Ministros.