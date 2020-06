Ronconi: “Hay mucho malestar con la actitud del Gobierno”

Transcurriendo el mes de junio hay trabajadores de la Administración Pública de Chubut que aún no han percibido sus salarios correspondientes al mes de marzo. En este contexto, ayer los diputados autorizaron al Gobierno Provincial a endeudarse por 5.000 millones de pesos, con el objetivo de que ese dinero sea utilizado para cancelar sueldos adeudados.

Antes de que se concrete la actividad parlamentaria de la víspera, se generaron fuertes cortocircuitos entre las autoridades del Poder Ejecutivo y los trabajadores nucleados en la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL). Puntualmente, se cuestionaba que desde el Gobierno estarían haciendo responsables a los empleados que ratificaban sus medidas de fuerza ante los incumplimientos del Poder Ejecutivo.

Lejos de posicionarse en contra de estos reclamos, que finalmente fueron zanjados y se pudo concretar la sesión de ayer, los trabajadores del Poder Judicial pidieron que los cuestionamientos se sigan centrando en los incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni y no en los reclamos de los empleados.

Al respecto de esto, José Luis Ronconi, representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) dialogó con El Diario y dijo que “hay mucho malestar con la actitud del Gobierno”.

“Respecto a las actividades que generan otros sindicatos para profundizar el reclamo, son todas legítimas. Mal podemos creer que el problema son los empleados legislativos, cuando llevamos año y medio de la misma práctica del Poder Ejecutivo de no hablar con nadie y no negociar con nadie. Siguen sacando mensajes a través de la pauta publicitaria intentando mostrar supuestos consensos que nunca aparecen”, apuntó.

Además, el referente del SiTraJuCh dijo: “De lo que tenemos que hablar es del incumplimiento del Gobernador. Permanentemente vamos a seguir hablando de eso. Para nosotros el problema es la actitud permanente del Poder Ejecutivo y de todos aquellos que tienen responsabilidad institucional y que después de 18 meses de repetir las mismas cuestiones, no son capaces de hacer un planteo concreto como para salir de esto como lo hemos hecho los trabajadores”.