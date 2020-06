Retirados de Policía exigen el pago de haberes adeudados

Este domingo el personal Retirado de la Policía del Chubut realizó un nuevo reclamo por el pago de haberes adeudados. En Puerto Madryn realizaron una sentada a las puertas de la Delegación de Seros. La protesta comenzó con una marcha desde Centro de Retirados con sede en la ciudad portuaria.

Más reclamos

Una iniciativa virtual fue impulsada por un grupo de jubilados a través de la plataforma Change.org, a partir de la cual buscan “que el congreso de la Nación apruebe el proyecto de auxilio financiero para Chubut”.

La petición fue realizada por Blanca Rosalía Gayone y un grupo de jubilados “que pretende sumar muchas firmas para enviar a los Diputados Nacionales a fin de que se apruebe el Proyecto de Ley presentado por Gustavo Menna e Ignacio Torres”, indicaron.

Acompañamiento

La campaña recolectó más de mil firmas en poco más de 24 horas y sus autores expresaron que “Chubut se encuentra en una situación económica financiera realmente grave, no pudiendo hacer frente a sus gastos corrientes desde hace más de dos años”, agregando que “todos los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial no cobran sus sueldos en tiempo y forma”.

Asimismo, destacaron como sumamente importante que “esta situación produce seria afectación de los derechos alimentarios de los trabajadores y jubilados, quienes muchos de ellos son sostenes de hogar y no tienen otro tipo de ingreso para sanear la situación”.

Pedido urgente

El proyecto ingresado al Congreso de la Nación bajo el expediente 267-D-2020 se establece “un auxilio financiero en forma de subsidio por un total de 30 mil millones de pesos, lo que permitiría regularizar la calamitosa situación por la que pasa Chubut”.

La petición enfatiza que “es urgente para una provincia sufriente que este proyecto se convierta en Ley” y que “son cientos los chubutenses que acompañaron su firma con comentarios, entre ellos “todos tenemos derecho a cobrar”, “hace dos meses que no nos pagan los haberes y en unos días ya serán tres”.