Rawson autorizó las reuniones familiares hasta 10 personas

El intendente de Rawson, Damián Biss, anunció el retorno de las actividades recreativas y deportivas, en el proceso de flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para evitar la propagación del coronavirus. El municipio capitalino también adhirió al Decreto provincial 404, que autoriza las reuniones familiares hasta 10 personas.

Requiriendo al vecino “compromiso y respeto” a las pautas de sanidad impuestos por Salud, a través de los distintos protocolos que habilitan determinadas actividades, el intendente declaró que “desde hoy (miércoles) retomamos las salidas de esparcimiento para las actividades deportivas individuales al aire libre, como por ejemplo, caminatas, running, andar en bicicleta; u otros deportes autorizados como golf, pádel, surf, y pesca deportiva desde la zona de ‘Los palos’ hasta ‘El Sombrerito’; en el Puerto se habilitará en la escollera norte; y en río será del Puente Nuevo hasta el viejo matadero”.

Al autorizar las actividades mencionadas, dijo Biss, “apostamos a la responsabilidad de la comunidad” de continuar con una actitud madura. En este contexto, memoró que “hace algunas semanas destaqué, de acuerdo a las estadísticas que nos acercó el Ministerio de Seguridad, que Rawson durante la cuarentena tuvo un comportamiento ejemplar respecto a la circulación. Y más allá de la incertidumbre que genera lo que pasa en Trelew, con la confirmación de un nuevo caso de CoVid-19, vamos a abrir estas actividades, siempre dejando bien en claro que ante cualquier acontecimiento adverso replantearemos el escenario”.

Con relación al caso confirmado en Trelew este miércoles, Biss evaluó que “es complejo, porque confirma la sospecha de la salud pública, es decir, que puede haber circulación comunitaria del virus”.

En la ciudad, las reuniones familiares también estarán permitidas los domingos hasta las 16, como establece el Decreto 404 firmado por el gobernador Arcioni. “Después de una charla con el ministro de salud, donde nos dijo que dentro de las actividades no estaban contemplado los encuentros familiares, lo que vimos desde la publicación del decreto es que no está restringido y al retrotraerse la situación a la fase 4, incluye la posibilidad de las visitas familiares, aunque con absoluta responsabilidad”.

El intendente subrayó que “está autorizada la circulación dentro de la ciudad –que incluye el barrio Playa Unión-, lo que no está autorizado es la circulación entre ciudades, es decir, Rawson-Trelew. Solo podrán ingresar las personas que el Gobierno haya autorizado y que encuadren en la prestación de servicios esenciales”.