Rawson: asueto municipal por el caso de la empleada contagiada

El intendente de Rawson, Damián Biss, confirmó que se declaró asueto administrativo este martes 16 de junio para todos los agentes estatales municipales, con relación a la actual situación sanitaria de la ciudad, y para reorganizar las guardias mínimas que permitan garantizar la normal prestación de los servicios.

A partir de esta determinación, los empleados municipales no deberán presentarse en sus puestos de trabajo; sí tendrán que estar atentos al cronograma que diagrame cada secretaría referido al requerimiento del personal necesario para disponer de guardias mínimas.

A partir de esta medida -contemplada dentro del retroceso a la fase 2 del asilamiento-, “se aprovechará para una desinfección profunda y general de todas las dependencias del municipio”, manifestó el intendente capitalino.

Sostuvo que el cuerpo médico, hasta el momento no ha indicado ninguna sospecha sobre la responsable del área, Ana Manrique ya que no ha tenido contacto estrecho con la empleada.

Redefinen guardias mínimas

El intendente de Rawson señaló que “esta medida tiene que ver fundamentalmente por estos nuevos casos positivos que se detectaron, y para reorganizar las guardias mínimas y garantizar la prestación de los servicios esenciales y la atención al público”.

“En el transcurso del día de mañana todo el gabinete municipal estará reorganizando la labor de cada una de las áreas para que se presente el personal mínimo y necesario”, especificó el intendente capitalino.

Municipio cerrado

Biss puntualizó que este martes 16 no habrá atención en las cajas de Rentas ni tampoco se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. “Solicitamos a la comunidad que guarde sus residuos hasta el miércoles, cuando se retome el recorrido”, dijo.

“Seguramente en el transcurso de este martes daremos a conocer algunas otras medidas relacionadas al trabajo interno del municipio. A los vecinos les queremos llevar tranquilidad porque nos vamos a reorganizar para que esto sea más llevadero para todos”, señaló Biss.

Multas

Hoy el intendente enviará un proyecto de ordenanza para multar a las personas que no cumplan con el tapabocas, ni el distanciamiento social, como las que no respeten los días de la terminación del DNI para la circulación por la ciudad.