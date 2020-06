Quiroga apuntó contra el Gobierno y tildó a Arcioni y a Antonena de “mentirosos”

En los últimos días el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, aseguró que en la cartera que él dirige se pueden realizar las labores correspondientes con menos personal del que cuenta. Esto, lógicamente, no fue tomado de buena manera por los trabajadores del área y se realizaron duras críticas hacia el funcionario.

Quien se alzó con la voz de los empleados del Ministerio fue Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En primer lugar, apuntó que “de alguna forma hace un experimento el ministro de Economía con los trabajadores del Ministerio de Economía, pero apunta a todos los trabajadores de la Administración Pública de Chubut. Miente descaradamente cuando dice que la Administración Pública tiene 66.000 trabajadores, porque está sumando también al sector de jubilados, que son 20.000”.

Responsabilidad del Gobierno

El secretario general de ATE en Chubut también responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo por el crecimiento de la masa salarial, que es uno de los argumentos de la administración de Mariano Arcioni para impulsar recortes salariales.

“Dicen que ‘acá el responsable somos todos como Estado’. A ver si entiende el concepto de Estado y el de Gobierno; el que administra no es el Estado, es el Gobierno como parte del Estado. Cuando se firman paritarias el año pasado no hay que olvidarse que los números los manejaban solamente ellos, porque si decían los números reales nadie los votaba”, apuntó.

Buscan expulsar a empleados

“Esto se da en un contexto donde estaos discutiendo el aumento que todavía no se le pagó a los trabajadores del Ministerio de Economía, por el cual estamos en conciliación obligatoria y que el día miércoles (por mañana) tenemos que volver a sentarnos. Es un contexto en donde en Lotería quieren echar a gente, quieren cerrar el Bingo y a los 20 trabajadores que están allí, dejarlos sin trabajo”, apuntó Quiroga.

Además, el referente de ATE en Chubut recordó que en toda la Administración Pública se están realizando las labores bajo el sistema de guardias mínimas. “Otro problema que hay es la falta de transporte público. El ministro de Salud me dijo que eso por el momento no va a funcionar”, agregó.

Funcionarios que cobran y no trabajan

Quiroga también cuestionó que hay trabajadores que ocupan cargos políticos que tampoco están realizando sus labores de manera habitual. “Podría decir un montón de funcionarios que no están trabajando hoy en sus cargos y que sin embargo cobran sueldos”, dijo el referente sindical de los estatales.

Para hacer referencia a una situación particular, el secretario general de ATE en Chubut recordó la situación de Carlos Relly, quien fuera secretario general de la Gobernación y que hoy ocupa un cargo en el Ministerio de Economía y Crédito Público. “Pregunten por Relly para ver si está acá (en el Ministerio) trabajando. A fin de mes va a cobrar el sueldo”, enfatizó.

Pocas manifestaciones

Por último, Quiroga se refirió a la situación de los reclamos ante los incumplimientos del Gobierno Provincial. “Ahora no hay permiso de circulación y el Ministerio de Salud de la Nación nos envió que tenemos prohibidas las movilizaciones, las elecciones, las elecciones de delegados, las asambleas y todo lo que signifique la aglomeración de gente”, indicó en primer lugar.

Al mismo tiempo, explicó que “nos tratamos de cuidar para que no haya una responsabilidad penal porque nos persigue la Justicia Federal. A su vez, hay gente que no quiere acompañar y la fuerza del sindicato no es la que más podemos mostrar en las calles”. No obstante, indicó que la gente “está desesperada”.