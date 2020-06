Puratich se puso al frente del reclamo de los trabajadores de Salud

El Gobierno de Chubut confirmó el depósito de los salarios adeudados del mes de marzo, y el pago de los rangos 1 y 2 del mes de abril. La decisión provocó profundo malestar entre los trabajadores de la Salud porque a pesar de que la Emergencia Sanitaria los ubica como personal esencial, no fueron incluidos el pago de sueldos. En medio de protestas y cuestionamientos, el ministro de Salud, Fabián Puratich se puso al frente del reclamo.

El Ministro arribó a Casa de Gobierno en Rawson en un evidente estado de malestar, para pedir explicaciones acerca del incumplimiento de la ley. Todos los directores de los hospitales de Chubut le anunciaron que renunciarían a sus cargos, mientras los trabajadores se manifestaban dentro y fuera de los nosocomios.

La situación llegó a un punto de difícil retorno, porque no solo no pagaron a los trabajadores de la Salud en primer término como dice la ley vigente, sino que además todos aquellos que perciben salarios dentro del primer y segundo rango, fueron ubicados en la misma lista del resto de los trabajadores de la sanidad que percibiría sus salarios hasta dentro de diez días.

“Unificaron a todo Salud para que supuestamente cobráramos con el primer rango con la ley de emergencia sanitaria, y al final, Antonena anuncia hoy que pagan a policía, primer rango, segundo rango y nosotros cobramos con el tercer rango el día 16”, dijo un trabajador de la Salud evidentemente molesto.

Según trascendió, este viernes a las 09:00 horas está prevista una reunión de Gabinete en la que el ministro Puratich exigiría respuestas para los trabajadores de la Salud, habida cuenta que el funcionario es un hombre que proviene de las filas de la Salud Pública. Lo que surja de esa reunión determinaría el futuro del servicio de la sanidad.

Otra película

Mientras en los hospitales de Chubut los trabajadores de la Salud reclamaban por sus haberes del mes de abril, cuando ya deberían estar percibiendo mayo; el gobernador Mariano Arcioni participaba de una videoconferencia con sus pares de todo el país y el presidente Alberto Fernández.

Según la prensa oficial, “el mandatario provincial compartió los avances de las medidas sanitarias implementadas y dio su apoyo a la decisión de extender el plazo del ASPO”, poniendo en evidencia la disparidad entre lo que sucede en Chubut y lo que el gobierno provincial dice que sucede en Chubut.

De acuerdo al parte de prensa, “Arcioni indicó que durante la videoconferencia compartió la situación y los avances en función de las medidas sanitarias implementadas en la provincia y manifestó su apoyo a la decisión del Presidente de la Nación de extender a cuarentena, “confiando plenamente en todo este trabajo coordinado, federal y de consensos permanentes””, indicaron oficialmente.