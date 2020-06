Puratich calificó como “justos” los reclamos de los trabajadores

Desde hace varias semanas que los trabajadores de la Salud de distintos puntos de Chubut se han manifestado por las demoras en el pago de sus salarios. Además, en las últimas horas algunos empleados de Comodoro Rivadavia reclamaron por el trato que se les dio en el Hospital Alvear, luego de que se haya detectado un caso positivo de coronavirus en dicho nosocomio.

En este sentido, el ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, afirmó que “hay algunos sectores que toman a mal lo que uno dice, pero yo creo que los trabajadores de la salud tenemos que ser el ejemplo para el resto de los trabajadores. Nadie discute el derecho a reclamo, porque nosotros seguimos insistiendo con que los reclamos son justos, pero sí las formas de hacerlo y no exponer al resto de la sociedad y a uno mismo”.

Insumos para hospitales

“Yo no me pondría en contra de los trabajadores, pero sí les pido que respeten esas situaciones para evitar los riesgos de contagio y no exponer al resto de la sociedad y a los compañeros de trabajo”, manifestó el titular de la cartera sanitaria.

Al ser consultado sobre los insumos para los hospitales y centros de salud de toda la provincia, el ministro remarcó que este lunes “llegaron 200.000 barbijos quirúrgicos, 12.500 camisolines, botas, cofias y todas las cosas que son necesarias para los trabajadores están disponibles. Hicimos distribuciones de acuerdo a la necesidad de cada lugar”.

Situación de Trelew

Por otra parte, vale recordar que Puratich, se reunió con los concejales de la localidad de Trelew para dialogar sobre la situación sanitaria local. En dicha oportunidad, el funcionario provincial dijo haberse sentido muy cómodo en dicha cumbre y recordó que el viernes se cumplen dos períodos desde que se declaró la circulación comunitaria del virus en la ciudad valletana.

Al respecto de esto último, el titular de la cartera sanitaria adelantó que en el caso de que sigan sin aparecer casos confirmados sin nexo epidemiológico se puede empezar a pensar en la reactivación de nuevas actividades que hasta el momento no están permitidas.