Puratich anticipó que denegará nuevos retornos a la provincia

Días atrás desde el Gobierno de Chubut se había anunciado que no se dejarían ingresar más colectivos ni aviones que vinieran con personas “varadas” en otros puntos del país. En tanto que ayer esto fue ratificado por el ministro de Salud, Fabián Puratich, quien con un mensaje enérgico afirmó que no entrará nadie más al territorio provincial, remarcando que el aislamiento obligatorio inició hace varios meses y que ya regresaron más de 10.000 personas.

“Yo como ministro de Salud voy a denegar todos los permisos que haya para regresar a la Provincia, a no ser que sean por cuestiones de salud. En eso me voy a hacer responsable y no se va a permitir más el regreso de personas porque están aburridas en otro lugar, porque esto empezó el 20 de marzo y hoy es 15 de junio. Todas las personas que quisieron regresar tuvieron el ‘Volver a Casa 1’, el ‘Volver a Casa 2’, vuelos, colectivos y todas las oportunidades que se les dieron desde la Provincia para que regresen a sus hogares”, apuntó el ministro.

Además, Puratich precisó que “más de 11.000 personas volvieron a la Provincia. Basta. En esto me voy a hacer cargo yo y si yo tengo que denegar que se enojen conmigo pero no me importa. No va a haber más autorizaciones, excepto las cuestiones de salud”.

Cabe aclarar que en las últimas horas ingresó un colectivo a Chubut luego de que el intendente de Rawson, Damián Biss, haya hecho un pedido específico para que esto ocurra. Desde el Poder Ejecutivo provincial se aceptó la petición y el transporte pudo arribar a la ciudad capitalina. Vale destacar que esto ocurrió días antes de que se conozcan los casos positivos en Rawson.