Puertos de Chubut definen cómo operar en plena pandemia

La realidad de la emergencia sanitaria y la aparición de múltiples casos de coronavirus a raíz de contagios surgidos de la tripulación de un barco pesquero impuso un nuevo escenario en la actividad portuaria de Chubut. Por estas horas se prevé una cumbre de las Administraciones Portuarias y los entes públicos no estatales, como de la Unidad Ejecutora Portuaria provincial para analizar una batería de medidas para mantener la operatividad, más allá de las dos semanas en que suspendieron las actividades.

La pesca y la operación de los puertos fueron declaradas actividades esenciales por parte del Gobierno nacional y por ese motivo se deben mantener los puertos en funcionamiento para no alterar las cadenas productivas, pero atento a las circunstancias que se dieron en la provincia, se analiza revisar los protocolos y hacerlos más rigurosos a fin de reducir los riesgos de contagio entre los trabajadores de las múltiples áreas que involucran a ese sector.

Dentro de las actividades que quedaron suspendidas en Chubut, como resultado del incremento en el número de diagnósticos positivos de coronavirus, se encuentran las labores en todos los puertos provinciales. Puntualmente, se definió aplicar medidas a través de las cuales tendrán como foco principal a la pesca, que quedaría suspendida por las próximas dos semanas.

En el día de hoy se realizará una reunión con los distintos sectores involucrados, a través de la cual se planificará cómo avanzarán con esta problemática. Esto se realizará más que nada para determinar cuándo y cómo regresarán a tierra firme las embarcaciones que actualmente están en el mar.

Inicialmente se determinó que esto afectará a Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Más tarde se confirmó idéntica situación para el puerto de Camarones.

Previo a esta situación, desde el Puerto de Rawson se estaba pensando en la posibilidad de implementar un protocolo similar al que se desarrollaba en la Administración Portuaria de Puerto Madryn. No obstante, esto finalmente no pudo ocurrir debido a los lineamientos que se plantearon desde el Gobierno Provincial.

Al margen de esto, vale aclarar que en la ciudad capital de Chubut la operatividad era mínima, ya que en esta época la mayoría de los barcos están frenados, salvo aquellos que pescan anchoa o quienes “emigran” a Comodoro Rivadavia en búsqueda de la merluza.

En tanto, desde los sindicatos de los marineros señalan que han sido insuficientes los protocolos en los puertos de Comodoro y Rawson, y señalan que Salud y Pesca no ha formalizado un protocolo específico, y que los controles se limitan a tomarle la temperatura en la frente a los marineros antes que subir a los barcos.