Presos usan teléfonos celulares y amenazan a víctimas desde la cárcel

El ministro de Seguridad de la Provincia confirmó que se realizó una requisa en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), la cual se realizó de manera sorpresiva por denuncias que se habían radicado durante los últimos días.

Puntualmente, el titular de la cartera, en diálogo con AzM Radio dijo que la iniciativa se llevó a cabo “atento a que había denuncias por parte de víctimas a quienes estaban amenazando a través teléfonos celulares y que habían publicaciones que eran ofensivas para víctimas de delitos graves”.

“En forma sorpresiva fuimos con gente de Infantería, con el jefe de los grupos, el jefe de Policía y el subjefe de Policía. Realizamos la requisa en uno de los pabellones y tuvimos resultados positivos”, precisó el ministro de Seguridad de Chubut.

Además, Massoni remarcó que “esto es algo que ya he hablado con los jefes penitenciarios y no lo vamos a permitir más. Han autorizado por parte de la Justicia una cantidad de cinco celulares, pero se los retiran en determinado momento y no tienen la posibilidad de conectarse en Facebook, Twitter o Instagram. Hay otros que, lógicamente, están vulnerando los sistemas de control, así que he advertido a los jefes penitenciarios de que eleven el control en las requisas cuando se les llevan cosas a los detenidos”.