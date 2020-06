Presos piden domiciliaria porque están “estresados” por el encierro

Mediante videoconferencia ante el Juez de Ejecución Horacio Yangüela explicaron que como se decretó «circulación comunitaria» en la ciudad tienen más riesgo de contagiarse de Covid-19 dentro de la comisaría que en sus domicilios. «Por la entrada y salida de policías de la comisaría», dijeron los detenidos para exigir el beneficio.

Los presos se niegan a recibir atención médica e iniciaron una huelga de hambre. En su reclamo, solicitan que se reanuden las salidas transitorias y las visitas familiares e higiénicas. También pidieron asistencia psicológica por el stress que provoca el encierro.

Entre los firmantes del escrito, que se presentó la semana pasada, se encuentran Sandro Álvarez, condenado por el crimen de Fabian Bregonzi y Pablo Cruces, condenado por robo con arma. Ambos estuvieron prófugos.

«No podemos mantener el distanciamiento obligatorio», argumentó Cruces al juez, en relación a los espacios dentro de la comisaría. «Cuando hacen las requisas nos reúnen dentro de un espacio donde no se pueden mantener los dos metros entre personas», sostuvo

La funcionaria de Fiscalía Anya Pucheta se opuso a los planteos de los detenidos indicando que ya fueron tratados en varias oportunidades. Y que en este momento no hay condiciones para otorgar una flexibilización de las salidas transitorias ya que existe un aumento de casos de coronavirus en la zona.

Finalmente, Yanguela les explicó a los voceros que se va a reiterar al Ministerio de Salud de Chubut la posibilidad de flexibilizar las salidas transitorias y, en base a la respuesta que brinden desde el Gobierno Provincial, será la resolución judicial que adopte. «Hoy están autorizadas las visitas de un familiar por detenido durante una hora, una vez por semana», explicó el magistrado e indicó que si bien el Poder Judicial autorizó las visitas desde el Poder Ejecutivo no se cumplimentó ya que la policía no tiene los elementos necesarios de bioseguridad.

La defensora pública Luciana Capone se refirió a los elementos de bioseguridad -como alcohol en gel y barbijos- y detalló que fueron comprados «de su bolsillo, a pesar del no pago de haberes por parte del Gobierno Provincial».

Un dato que se ventiló en la audiencia es que los médicos de la policía se niegan a atender a los detenidos, por lo cual el Juez advirtió que serán intimados con las consecuencias legales que correspondan. La resolución se conocerá la próxima semana.