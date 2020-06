Presentaron proyecto de paridad de género para cubrir vacantes del STJ

Un particular clima comenzó a percibirse durante los últimos días en el ámbito judicial de Chubut, luego de que el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas, pidiera “romper con el techo de cristal” y advirtiera que “ tres personas no pueden hacer el trabajo de seis”, en relación a su persona y a los miembros actuales Alejandro Panizzi y Miguel Donnet, este último actualmente con licencia médica por tiempo indeterminado.

No fue la primera vez que Vivas se refería a la necesidad de que el cuerpo del máximo órgano judicial provincial pudiera ser integrado por mujeres; ya en noviembre y diciembre del año pasado, los dichos del funcionario habían sido similares.

En este contexto, las juezas de Puerto Madryn, Patricia Reyes y Marcela Pérez Bogado, elaboraron un proyecto de Ley que fue remitido a todos los bloques de la Legislatura, el cual finalmente recibió una buena acogida por parte de la diputada Mónica Saso, que habría comprometido su presentación una vez que se retomen las sesiones legislativas.

Cobertura de vacantes

La propuesta prevé la modificación del Artículo 2 de la Ley V 152, la cual establecería: “Adóptese para el ejercicio de la facultad que el inciso 9 del artículo 155 de la Constitución de la Provincia del Chubut le confiere al Poder Ejecutivo para el nombramiento de las y los integrantes de la magistratura del Superior Tribunal de Justicia, de la Procuraduría General y/ o la Defensoría General de la Provincia, el procedimiento establecido en la presente Ley”, mientras que el Artículo 3 de la misma normativa rezaría que “el mecanismo previsto en la presente ley tiene por objeto la preselección de personas para la cobertura de vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, en un marco de prudencial respeto su a buen nombre y honor, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su aptitud física y psíquica”.

Igualdad de género

El Artículo 4, que marcaría la “bisagra” dentro del ámbito del STJ, apunta en el proyecto que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tendrá presente la composición general del Superior Tribunal de la Provincia del Chubut, de forma tal que la inclusión de nuevas personas integrantes garantice paridad de géneros, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación provincial”, sumando a ello que “la conformación paritaria deberá respetarse al momento de producirse la cada nueva vacante”.