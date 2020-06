Precisan los detalles de porqué se extendió la cuarentena hasta el 28 de junio

El Gobierno nacional publicó el decreto del «distanciamiento social, preventivo y obligatorio», donde se detalla el marco normativo en la nueva etapa de la cuarentena en gran parte del país, que continuará hasta el 28 de junio.

Mediante el decreto 520/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno publicó las normas y los alcances del nuevo «distanciamiento social, preventivo y obligatorio», que regirá en todo el país con excepción de la zona del AMBA, Trelew (Chubut), Cordoba (Córdoba), Resistencia (Chaco) y Bariloche y General Roca (Río Negro).

El distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que regirá desde hoy hasta el 28 de junio, es para los centros urbanos donde se verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

-El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

-El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen «transmisión comunitaria» del virus SARS-CoV-2.

-Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no sea inferior a 15 días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.