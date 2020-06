Por la pandemia, el empleo formal tuvo la peor caída desde 2002

La situación del empleo formal e informal ha evidenciado grandes cambios, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, que ha repercutido sustancialmente en casi todos los ítems de la economía.

Lógicamente, Argentina no está al margen de esta realidad y según un documento elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en abril el empleo formal en el sector privado tuvo la mayor caída desde 2002, pero la contracción fue apenas superior a la de marzo (-0,6% contra -0,5%).

Según explican desde la alta casa de estudios bonaerense esta “comparación es importante porque, mientras que durante marzo el aislamiento social dispuesto por el Gobierno Nacional ocupó sólo un tercio de los días hábiles, en abril se extendió durante todo el mes”.

“La prohibición de despidos y el pago del salario complementario por el Estado nacional podrían estar explicando que la situación no haya sido aún más crítica”, afirmaron desde el CETyD.

Además, el documento indicó que “la caída del empleo no estuvo ocasionada por un aumento en los despidos. Por el contrario, en abril los despidos mostraron el valor más bajo desde, al menos, principios de 2005 (cuando el Ministerio de Trabajo comenzó a relevar el dato). El principal determinante de la contracción del mercado laboral fue la reducción en las contrataciones de trabajadores para cubrir puestos vacantes”.

“Las suspensiones se constituyeron como la válvula de escape predilecta para las empresas que se vieron imposibilitadas de afrontar el pago de la totalidad de la masa salarial. Según estimamos, 450.000 trabajadores fueron suspendidos durante el mes de abril. El nivel fue 13 veces superior al valor promedio de la última década”, concluyó el informe.