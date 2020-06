Pirámides implementará “burbuja social” mientras haya aislamiento

Días atrás, el intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, confirmó que tras la reunión del Comité de Crisis, y atentos a la revisión del protocolo de libre circulación para la villa balnearia, se llevaron adelante algunas modificaciones, entre ellas “extender la zonificación para las actividades recreativas y saludables para incluir el sector del mareógrafo y el muelle viejo”, así como también implementar el sistema de “burbuja social”, utilizado en varios países para “aplanar la curva” y evitar contagios de Covid-19, entre ellos Nueva Zelanda, que logró rápidamente salir del confinamiento y reducir casi a cero los casos de Coronavirus.

Volver a conectarse

En este orden, el intendente de la villa balnearia explicó que, “la implementación del sistema de la ‘burbuja social’ pretende reducir los efectos del aislamiento, permitiendo a nuestra población ampliar su círculo de contacto” y agregó que “se continúa manteniendo el aislamiento dentro de la burbuja del hogar pero se la puede expandir para reconectarse con más miembros de la familia, o amigos, o para ayudar a personas aisladas que vivan en nuestra localidad”.

Mantener los vínculos

“Esta estrategia, que fue implementada con éxito en Nueva Zelanda”, continuó, “cierra la posibilidad de que, en caso de que alguien llegue a infectarse, el contagio se extienda ya que quedaría circunscripto a la burbuja”. Por otro lado, Gandón sostuvo que “al mismo tiempo, el método permite reducir el nivel de angustia que sufren algunas personas por la falta de interacción con sus afectos” y calificó como importante “que las burbujas basadas en contactos próximos no se crucen, no se toquen, no coincidan, y que las personas que están en una burbuja no pasen a otra”.

Libre circulación

En cuanto a la libre circulación en Pirámides, que rige desde el 4 de junio y que fue comunicada a través de la Resolución municipal 683/20 y su correspondiente Anexo, explicó que “se agregaron nuevas actividades recreativas”, “se amplió la zonificación de las actividades, incorporando la zona del mareógrafo y dos nuevos circuitos de caminatas” y que “el horario de las salidas recreativas y actividades saludables se extendió hasta las 18:30 horas”.