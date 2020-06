Piden que la Justicia Federal investigue los movimientos en el puerto de Comodoro

Tras las discusiones que se dieron sobre la aplicación o no de los protocolos correspondientes en la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, ayer la jueza penal de dicha localidad Mariel Suárez confirmó que sugirió la intervención de la Justicia Federal para que determine las responsabilidades del brote de contagios que se dio en la ciudad petrolera días atrás.

Además, la magistrada consideró que “hay algo de la información que no nos están contando y que se está evitando decir. No sé cuál es el motivo. Hay un poco de desinformación o de información falsa y me parecía que las autoridades judiciales que correspondan deben iniciar una investigación por denuncia o por oficia, porque los ciudadanos de Comodoro Rivadavia hicimos las cosas bien y creo que desde el punto de vista de las autoridades de la ciudad también se hicieron las cosas bien”.

Problemas en la difusión de información

No obstante, Suárez cuestionó que “pasó esto que fue repentino. Lo que yo planteo es que a través de los medios de información nos enteramos que el barco había arribado a la ciudad el día 12 y hoy hay centenas de contactos a los pacientes que tienen Covid-19, que dieron positivos y que se están analizando”.

“Esto no podría haber sido de otra manera, si la información hubiera sido la correcta y que nos hayan dicho que pasó y si el barco arribó ese día o si arribó antes”, apuntó la jueza penal en una entrevista con Canal 9.

Posibilidad de la comisión de un delito

“Lo que yo planteo es qué pasó en el medio, qué nos cuentan, qué no nos cuentan, porqué nos cuentan lo que nos cuentan y si hay que investigar responsabilidades. Si hay información errónea de forma intencional, si hay errores humanos que son aceptables o si hay delitos, porque un error humano es aceptable hasta un cierto punto”, apuntó.

Al ser consultada sobre el procedimiento que debería seguir para que avance la investigación, Suárez destacó que en el caso de que se radique una denuncia o que se inicie el análisis de los hechos de oficio se debe requerir la información correspondiente a la Administración Portuaria.

En cuanto a las pruebas que podrían ser utilizadas, explicó que “hay un registro que lleva el Puerto con horarios, días y personas. Creo que sería muy esclarecedor si es que el registro refleja la realidad, porque a veces hay documentos que no reflejan la realidad”.

Competencia federal

En su argumento para solicitar la intervención de la Justicia Federal, la magistrada explicó que “el puerto está en aguas nacionales. Puede ser que tenga cierto manejo provincial, cierto manejo nacional, pero los puertos son de competencia federal porque están en el territorio federal”.

“Lo más importante es que todos los delitos vinculados a bienes jurídicos que le interesan a la Nación proteger, como por ejemplo la salud pública, tiene que intervenir, en principio, la Justicia Federal. Yo nunca descarto que la justicia provincial tenga algún tipo de intervención, porque nunca nada está claro en esta materia”, concluyó la jueza.