Peligran once mil empleos que dependen del turismo en Chubut

Una de las actividades que más fuerte está sintiendo los cimbronazos de la desaceleración económica por el coronavirus es el turismo, debido a la imposibilidad de circulación, además que la hotelería y gastronomía están cerrados. “La temporada de ballenas, como la actividad en La Hoya están paradas”, afirmó el ministro de Turismo, Néstor García, al reconocer que “la situación es alarmante”. En forma directa e indirecta, son 11.000 las personas que dependen del turismo y hoy ven peligrar sus puestos laborales.

Al respecto, Néstor “Quique” García, ministro de Turismo de la Provincia dialogó con AZM Radio y explicó que “reactivar el turismo es sumamente difícil porque cuando todo esté liberado se va a poder reactivar el turismo”.

“Es alarmante la situación, porque al turismo le va a costar un tiempito más reactivar porque la decisión de un viaje no va a ser de un día para el otro”, apuntó el funcionario, al mismo tiempo que explicó que tanto la temporada de ballenas como la actividad en La Hoya están paradas.

Sobre la posibilidad de turismo interno en Chubut, el ministro detalló que “el problema es que no hay circulación por la Ruta N°25 y la Ruta N°40”. Igualmente, sobre la situación particular de La Hoya destacó que “no alcanza el público local como para habilitar un centro de estas características”.

Al ser consultado sobre la cantidad de puestos de trabajo que se pueden perder en el sector como consecuencia de la pandemia de Covid-19, García dijo: “El sector turístico involucra a unos 8.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. Esto está generando una situación altamente compleja”.

En cuanto a la posibilidad de que se reactive la actividad, el ministro destacó que a medida de que se vayan autorizando medidas desde el Ministerio de Salud se van a ir analizando las situaciones particulares de cada caso. “Por el año 2020 olvidémonos de un turismo internacional y recién a fines de este año, si esto tiene un cambio, podremos empezar a rescatar turismo internacional. Hoy por hoy solo podemos pensar en un turismo regional o provincial”, concluyó.